Las posibles alineaciones de España vs. Bélgica por el Mundial 2026

Buscando un lugar en semifinales, la Roja se mide en un duelo electrizante ante los belgas que llegan con paso firme.

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 sigue su curso y la Selección de España vuelve a tener acción, esta vez en un cruce de cuartos de final. Desde las 16:00 (hora argentina), en el Estadio de Los Ángeles, el conjunto comandado por Luis de la Fuente se enfrenta a Bélgica.

Tras dejar en el camino a Portugal en la instancia anterior, el combinado ibérico necesita revalidar su gran presente defensivo para meterse entre los cuatro mejores. El panorama promete ser de alto vuelo, ya que el seleccionado belga también llega motivado luego de haber goleado contundentemente a Estados Unidos.

De cara a este compromiso, España mantendría la base que le viene dando réditos. En la antesala se especula con que Álex Baena continúe desde el arranque por la banda izquierda ante la falta de ritmo de Nico Williams.

La posible formación de España ante Bélgica

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

La posible formación de Bélgica ante España

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Hans Vanaken; Dodi Lukebakio, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard; Charles De Ketelaere. DT: Rudi Garcia.

Así está el cuadro del Mundial 2026