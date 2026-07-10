España igualó el invicto histórico de Argentina y ahora va por otro récord si gana el Mundial 2026

La Roja venció agónicamente a Bélgica, alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo y estiró a 36 partidos su racha sin derrotas.

En España todo es felicidad. La Roja derrotó 2-1 a Bélgica, se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y quedó a dos partidos de conquistar su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, al hilar más fino, la jornada dejó una mezcla de sensaciones. El gol recibido significó el final del récord de imbatibilidad para Unai Simón, cuyo reloj se paró con 650 minutos sin recibir tantos. Pero, a su vez, el seleccionado mantuvo intacta una marca colectiva que sigue agrandándose y que lo ubica a las puertas de una nueva marca.

Es que mientras el récord individual llegó a su fin, España siguió construyendo otro más ambicioso: alcanzó los 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota, igualando la marca que la Selección Argentina de Lionel Scaloni edificó entre 2019 y 2022 y que, hasta ahora, ocupaba en soledad el segundo lugar entre los invictos más extensos de selecciones nacionales.

La última caída española se remonta al 22 de marzo de 2024, cuando perdió 1-0 frente a Colombia en un amistoso disputado en Londres. Desde aquella noche, el conjunto ibérico disputó 36 encuentros con un balance de 26 victorias y 10 empates, una regularidad que le permitió conquistar la Eurocopa 2024 y llegar a las semifinales de esta Copa del Mundo como uno de los principales candidatos al título.

Con esta racha, además, España dejó atrás el mejor registro de su propia historia. Aquel equipo dirigido por Luis Aragonés y luego continuado por Vicente del Bosque había permanecido 35 partidos invicto entre 2007 y 2009, una etapa que marcó el comienzo de la era más gloriosa del fútbol español, con las consagraciones en la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Mikel Merino celebra la victoria española contra Bélgica (Getty.

El próximo desafío de España

Ahora, el único seleccionado que permanece por delante de la Roja en este ranking es Italia. Entre 2018 y 2021, la Azurra de Roberto Mancini alcanzó los 37 partidos sin perder, producto de 28 triunfos y nueve empates. Una racha que incluyó la conquista de la Eurocopa 2020.

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El destino quiso que la posibilidad de España de alcanzar ese récord llegue en un escenario inmejorable. El próximo martes 14 de julio enfrentará a Francia por un lugar en la final del Mundial. Si logra evitar la derrota durante los minutos reglamentarios, igualará el invicto italiano y dejará atrás la marca de la Argentina de Scaloni.

Y el premio mayor todavía puede ser más grande. Si supera a Francia y luego consigue levantar la Copa del Mundo, España no solo celebrará su segunda estrella, sino que también tendrá la posibilidad de convertirse en la selección con el invicto más extenso de toda la historia del fútbol internacional. Una combinación perfecta entre presente y legado que, a esta altura del torneo, parece estar cada vez más al alcance de la mano.