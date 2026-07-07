Lautaro Martínez resumió en 3 palabras el triunfo de Argentina vs. Egipto: “Es muy merecido”

Luego de ser titular en los 4 partidos de Argentina en este Mundial 2026, Lautaro Martínez inició el encuentro de octavos de final contra Egipto desde el banco de suplentes por decisión de Lionel Scaloni, luego de tener una baja productividad y apenas un gol de penal contra Jordania.

Sin embargo, los minutos que jugó este martes fueron de un jugador de clase mundial, exactamente lo que lo llevó a ser capitán y uno de los máximos goleadores en la historia del Inter de Milán. Y si bien no convirtió, hizo todo bien para el triunfo argentino, con asistencia incluida. Luego de la histórica remontada, Lautaro habló y, obviamente, tuvo que referirse a la decisión de Scaloni, de cambiar arriba.

“[A Scaloni hay que] Agradecerle por cómo lo vive, lo sincero que es con nosotros. Ustedes [los periodistas] hablan todo el tiempo de mí, de Julián [Álvarez], nosotros entrenamos para darle lo mejor a la Selección Argentina, yo apoyando desde afuera. Después nos tocó jugar a los dos, después un tiempito yo sólo con Leo [Messi]. Al final lo importante es que Argentina tiene que ganar y hoy volvimos a demostrar el carácter, la humildad y las ganas de seguir creciendo y consiguiendo cosas“, expresó al respecto, dejando claro todo.

Lautaro Martínez destacó a Scaloni. (Getty)

Una vez aclarado este tema, Lautaro Martínez hizo foco en el motivo por el que Argentina fue capaz de dar vuelta el partido a pesar del 0-2 y llevarse el triunfo, y lo resumió en apenas cuatro palabras: “el carácter del equipo”.

“Argentina mostró mucho carácter, mucha personalidad“, aseguró Lautaro. “El partido lo manejamos nosotros, las situaciones en el primer tiempo las hemos tenido, el penal… El arquero de ellos fue importante para mantener el arco en cero para su equipo. El segundo tiempo fue intentar, intentar, intentar, más los cambios que nos plantamos más en campo rival. A pesar de todo eso, el carácter del equipo es lo que quiero rescatar, es lo que hizo sacar adelante este partido“, detalló.

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Argentina mereció el triunfo por el carácter mostrado, aseguró Lautaro. (Getty)

Argentina está entre los ocho mejores del Mundial 2026, y jugará el próximo sábado nuevamente en Kansas, donde ya jugó en su estreno en esta Copa del Mundo, contra Argelia. Su rival será el ganador de Colombia y Suiza por un lugar en las semifinales.

Síntesis

Lautaro Martínez agradeció la sinceridad de Lionel Scaloni tras ser suplente ante Egipto.

agradeció la sinceridad de Lionel Scaloni tras ser suplente ante Egipto. “El carácter del equipo” fue la frase elegida para explicar la histórica remontada.

fue la frase elegida para explicar la histórica remontada. 0-2 abajo fue el resultado que Argentina logró revertir con mucha personalidad.