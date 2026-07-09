La imagen de Johan Manzambi que preocupa a Suiza: así está a dos días de enfrentar a Argentina en el Mundial 2026

El jugador más desequilibrante del combinado europeo está entre algodones, pero hay esperanza sobre su participación en cuartos de final.

En el Kansas City Stadium, la Selección Argentina buscará este sábado el pasaje a las semifinales del Mundial 2026 ante su par de Suiza. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentarán a un rival sólido, que viene de dejar en el camino a Colombia en la tanda de penales.

Ante los cafeteros, los europeos sufrieron la sensible baja de Johan Manzambi, su jugador más desequilibrante. El de 20 años se lesionó una rodilla en la previa de los octavos de final y ahora continúa en duda para sumar minutos ante Argentina en los cuartos.

“Únicamente jugará si tiene sentido desde el punto de vista médico. La lesión en el último momento del entrenamiento fue un shock. No creo que una lesión así pueda curarse rápidamente. No creo que haya tiempo suficiente”, explicó su entrenador Murat Yakin.

Sin embargo, Suiza todavía no descarta su presencia ante Argentina, aunque imágenes captadas por TyC Sports demuestran que Manzambi está entre algodones. En el entrenamiento de este jueves, al jugador se lo vio apartado, con zapatillas y rengueando.

RENGUEANDO Y CON EL CELULAR EN LA MANO



Así apareció en el entrenamiento de Suiza Johan Manzambi, el delantero de 20 años que tiene una lesión en la rodilla, no jugó contra Colombia y está en duda para enfrentar a Argentina. pic.twitter.com/TA1thA16Xk — TyC Sports (@TyCSports) July 9, 2026

“No siente dolor. Actualmente, no puedo decir si jugar está médicamente justificado. Por supuesto, esperamos ver al jugador en su mejor forma sobre el terreno de juego. Pero tendremos que esperar y ver”, añadió el DT de Suiza sobre su condición.

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Manzambi sería vendido en las próximas horas

Mientras se debate sobre su participación en los cuartos de final ante Argentina, a Manzambi se le presenta un conflicto de intereses. Es que, si bien quiere buscar las semifinales con Suiza aunque esté complicado desde lo físico, su carrera está a punto de dar un salto de nivel de clubes.

En la última temporada la rompió con la camiseta de Friburgo, con quien llegó a la final de la Europa League, y ahora Newcastle avanza por su incorporación a través de una inversión de 60 millones de euros. ¿Arriesgará ante Argentina?

Datos clave

Johan Manzambi está en duda para enfrentar a Argentina por una lesión de rodilla.

está en duda para enfrentar a Argentina por una lesión de rodilla. Murat Yakin declaró que el delantero de 20 años solo jugará si está médicamente justificado.

declaró que el delantero de 20 años solo jugará si está médicamente justificado. Newcastle avanza para fichar al futbolista suizo por una inversión de 60 millones de euros.