El egipcio quedó con el pase en su poder luego de no renovar su contrato con Liverpool y ahora podría mudarse a Estados Unidos.

La carrera de Mohamed Salah en Egipto aún no terminó, pero sí es muy difícil que diga presente en la próxima cita mundialista. Tras la eliminación a manos de Argentina, donde el elenco que tiene a Lionel Messi como principal figura sacó a relucir el estirpe de campeón vigente y revirtió el resultado, la carrera del ex Liverpool empieza a tomar forma.

Atrás quedaron los años dorados en la Premier League, donde brilló con la camiseta de Liverpool y consiguió el triplete internacional en 2019 con la UEFA Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de los otros seis títulos que logró con los Reds. Ahora, todo puede cambiar y su próximo destino sería la MLS.

Durante las últimas horas, desde el prestigioso períodico The Athletic revelaron que el Faraón puede mudarse hacia Estados Unidos para reforzar a Sporting Kansas City, por lo que de llegar al fútbol norteamericano tendría que volver a enfrentarse a Messi, tal como ocurrió en la vigente edición de la Copa del Mundo y como también pasó en Europa cuando jugaban para Liverpool y Barcelona, respectivamente.

De todas formas, sostienen que todavía se trata de un sondeo y que, en caso de que opte por jugar en la Major League Soccer, el elenco dirigido por el suizo Raphaël Wicky es la única opción que, por ahora, estaría interesada en quedárselo. Pero la misma fuente también agrega que el deseo de Salah es el de seguir jugando en Europa, aunque también aparecería una opción de Arabia Saudita.

Mohamed Salah durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. (Getty Images)

Los clubes donde jugó Mohamed Salah

El-Mokawloon El-Arab SC (2010-12)

FC Basel (2012-14)

Chelsea (2014-16)

Fiorentina (2015)

AS Roma (2015-17)

Liverpool (2017-26)

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