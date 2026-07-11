Dónde juegan los futbolistas de Suiza, rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Se viene el tercer mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Suiza, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar primero en la Zona B superando a Canadá, Qatar y Bosnia.
El conjunto helvético tiene varios representantes de sus 26 convocados en las ligas top de Europa, con predominio principal en la Bundesliga alemana, aunque también hay gran presencia en la Serie A italiana y la Premier inglesa. A continuación, un repaso uno por uno.
Los jugadores de Suiza para el Mundial 2026
ARQUEROS
- Marvin Keller (BSC Young Boys – Suiza)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Alemania)
- Yvon Mvogo (Lorient – Francia)
DEFENSORES:
- Manuel Akanji (Internazionale – Italia)
- Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt – Alemania)
- Eray Cömert (Valencia – España)
- Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Alemania)
- Luca Jaquez (Stuttgart – Alemania)
- Miro Muheim (Hamburger SV – Alemania)
- Ricardo Rodríguez (Real Betis – España)
- Silvan Widmer (Mainz 05 – Alemania)
VOLANTES:
- Michel Aebischer (Pisa – Italia)
- Remo Freuler (Bolonia – Italia)
- Ardon Jashari (AC Milan – Italia)
- Fabian Rieder (Augsburgo – Alemania)
- Djibril Sow (FC Sevilla – España)
- Granit Xhaka (Sunderland – Inglaterra)
- Denis Zakaria (Mónaco – Francia)
DELANTEROS:
- Zeki Amdouni (Burnley – Inglaterra)
- Breel Embolo (Stade Rennais – Francia)
- Dan Ndoye (Nottingham Forest – Inglaterra)
- Noah Okafor (Leeds United – Inglaterra)
- Rubén Vargas (Sevilla – España)
- Christian Fassnacht (BSC Young Boys – Suiza)
- Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Alemania)
- Johan Manzambi (SC Freiburg – Alemania)