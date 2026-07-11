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Mundial 2026

Dónde juegan los futbolistas de Suiza, rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Un repaso por los 26 futbolistas que disputan la Copa del Mundo para el combinado helvético.

Dónde juegan los futbolistas de Suiza, rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026
© GettyDónde juegan los futbolistas de Suiza, rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026

Se viene el tercer mata-mata para la Selección Argentina en este Mundial 2026. Luego de haber quedado como líder del Grupo J, el vigente campeón del mundo enfrentará a Suiza, seleccionado que consiguió realizar una fase de grupos histórica al quedar primero en la Zona B superando a Canadá, Qatar y Bosnia.

El conjunto helvético tiene varios representantes de sus 26 convocados en las ligas top de Europa, con predominio principal en la Bundesliga alemana, aunque también hay gran presencia en la Serie A italiana y la Premier inglesa. A continuación, un repaso uno por uno.

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Los jugadores de Suiza para el Mundial 2026

ARQUEROS

  • Marvin Keller (BSC Young Boys – Suiza)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Alemania)
  • Yvon Mvogo (Lorient – Francia)

DEFENSORES:

  • Manuel Akanji (Internazionale – Italia)
  • Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt – Alemania)
  • Eray Cömert (Valencia – España)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Alemania)
  • Luca Jaquez (Stuttgart – Alemania)
  • Miro Muheim (Hamburger SV – Alemania)
  • Ricardo Rodríguez (Real Betis – España)
  • Silvan Widmer (Mainz 05 – Alemania)

VOLANTES:

  • Michel Aebischer (Pisa – Italia)
  • Remo Freuler (Bolonia – Italia)
  • Ardon Jashari (AC Milan – Italia)
  • Fabian Rieder (Augsburgo – Alemania)
  • Djibril Sow (FC Sevilla – España)
  • Granit Xhaka (Sunderland – Inglaterra)
  • Denis Zakaria (Mónaco – Francia)

DELANTEROS:

  • Zeki Amdouni (Burnley – Inglaterra)
  • Breel Embolo (Stade Rennais – Francia)
  • Dan Ndoye (Nottingham Forest – Inglaterra)
  • Noah Okafor (Leeds United – Inglaterra)
  • Rubén Vargas (Sevilla – España)
  • Christian Fassnacht (BSC Young Boys – Suiza)
  • Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Alemania)
  • Johan Manzambi (SC Freiburg – Alemania)
Ver también

A quién le ganó Suiza para clasificar al Mundial 2026

La tabla del Mundial 2026

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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