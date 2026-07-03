Lionel Messi, sincero tras la clasificación de Argentina: “Corregir las cosas malas, que fueron muchas”

El astro rosarino rompió el silencio tras la ajustada victoria de los vigentes campeones ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial.

Este viernes por la noche, la Selección Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. En un verdadero partidazo, Lionel Messi en el tiempo regular y Lisandro Martínez y Cristian Romero en la prórroga, fueron los héroes que le dieron el boleto a la próxima instancia a los vigentes campeones.

En ese sentido, el astro rompió el silencio ni bien finalizó el encuentro. “Lo importante ahora es descansar, pensar en lo que viene e intentar sacar cosas positivas del partido de hoy que, más allá del pase, creo que las hay”, manifestó en primera instancia. Inmediatamente después, el crack rosarino sentenció: “Y corregir las malas que hoy fueron muchas también”.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, analizó el cotejo. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España ni Uruguay“, reconoció el capitán de la Selección Argentina. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y expresó: “Este Mundial te demuestra que es todo muy igualada y complicado, todos los partidos van a ser dificilísimo“.

Por otro lado, se refirió al desempeño del elenco albiceleste. “Hicimos lo más difícil que era el gol, creímos que a partir de eso íbamos a encontrar nuestro juego, pero fue todo lo contrario: perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien“, sostuvo Messi a modo de análisis sobre lo hecho por el equipo sobre el campo de juego del Hard Rock Stadium.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina. (Getty Images)

Publicidad

En cuanto a lo hecho por Cabo Verde y la dificultad del compromiso, deslizó: “Ellos golpearon con sus armas. Esto es un mata-mata y nadie te regala nada“. En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si bien siempre desprestigiamos a las selecciones por nombres, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil“, admitió Lionel.

“EN LOS MATA A MATA NADIE TE REGALA NADA”



Lionel Messi analizó el encuentro ante Cabo Verde luego de clasificación a octavos de final.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4zvv1De1GL — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Cuándo se juegan los octavos de final del Mundial 2026: horarios, días y sedes

Sábado 4

Canadá – Marruecos | 14:00 | Houston

Paraguay – Francia | 18:00 | Philadelphia

Domingo 5

Brasil – Noruega | 17:00 | Nueva Jersey

México – Inglaterra | 21:00 | Ciudad de México

Lunes 6

España – Portugal | 16:00 | Dallas

Estados Unidos – Bélgica | 21:00 | Seattle

Martes 7

Argentina – Egipto | 13:00 | Atlanta

Colombia/Ghana – Suiza | 17:00 | Vancouver