La primera reacción de Kylian Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

El delantero francés no tuvo una buena jornada, se quedó sin la chance de disputar una nueva final del mundo y se expresó en medio del dolor.

España se cargó a Francia y arruinó las chances de que los dirigidos por Didier Dechamps, y liderados futbolísticamente por Kylian Mbappé, de ser campeones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, los galos tendrán que afrontar el partido por el tercer puesto, este sábado, ante Argentina o Inglaterra.

Mientras masticaban bronca por lo que fue el rendimiento colectivo que tuvieron en el AT&T Stadium, los futbolistas se dirigían hacia el vestuario y luego hacia el micro para devolverlos al hotel de concentración. Pero entre medio, Mbappé tuvo su momento para reflexionar con la prensa francesa.

“El partido que jugamos no fue el que queríamos ni el que habíamos preparado. Ni táctica, ni técnica ni en el nivel general estuvimos donde debíamos. Y cuando no haces lo que se supone que tienes que hacer en una semifinal de la Copa del Mundo, no ganas”, reconoció el goleador francés.

Durante su charla con el medio M6, el atacante que milita en Real Madrid admitió que “España respetó su plan, es un equipo que busca controlar el balón y el ritmo del partido. En eso son mejores que nosotros. Nuestro objetivo era presionarlos arriba para no dejarles hacer su juego, pero no lo logramos. Hubo demasiados errores técnicos y no supimos hacerles daño cuando tocaba”.

Kylian Mbappé sufre la caída de Francia. (Shaun Botterill/Getty Images)

Por otra parte, se mostró disconforme con el desacople que tuvieron dentro del campo de juego: “Dejamos que España marcara el ritmo. Era nuestra responsabilidad cambiar el equilibrio de poder, y fallamos. Desde el principio, en la presión, siempre nos encontramos en un tres contra dos en el medio, y contra España eso complica todo. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar, faltó comunicación en la presión. Contra ellos había que jugar uno contra uno, obligarlos a correr detrás de la pelota porque no les gusta hacerlo”.

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Mbappé, nacido en la ciudad de París, apuntó también a las falencias en la ejecución: “Incluso cuando logramos recuperar la pelota alto, los primeros pases y controles no estuvieron a la altura de una semifinal. Cuando sumas todo eso, termina en una derrota”, exclamó. Y añadió: “Como todos, tengo mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esa posibilidad de seguir soñando y hacer historia. Ahora, es algo que hay que afrontar con la cabeza alta”.

“No encuentro palabras para describir lo decepcionados que estamos con el grupo. Pero como cualquier jugador de alto nivel, aunque suene un poco robótico, habrá que levantar la cabeza, irse de vacaciones y volver a empezar. El fútbol no espera a nadie”, completó.

Didier Deschamps criticó el arbitraje ante España

A pesar de que el DT de Francia fue crítico con el rendimiento que mostraron sus dirigidos en el cotejo ante España, donde dejó en claro que “el componente empocional es importante” y se mostró dececpionado porque no desplegaron “el juego que queríamos ni llegamos a dar el 100%”, en plena conferencia de prensa cuestionó el arbitraje de Iván Barton.

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“No es porque hayamos perdido, pero ¿creen que el árbitro estuvo a la altura de una semifinal? Es una pregunta. Hay que mirar al partido, no sólo el penal. Pero no voy a entrar en eso”, exclamó el campeón del mundo en 1998, como futbolista, y en 2018, como entrenador.

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