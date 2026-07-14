Mensaje de los hinchas argentinos a Messi a horas de enfrentar por primera vez a Inglaterra: “Replicá lo que hizo el Diego”

En las calles de Buenos Aires ya se palpita lo que será uno de los partidos más especiales de toda la carrera de Leo.

En colaboración con Lautaro Tiburzio

A pesar de tener más de 20 años de carrera, más de mil partidos en total y más de 200 en la Selección Argentina, Lionel Messi nunca enfrentó a Inglaterra como futbolista. Nunca, al menos hasta este miércoles, en lo que será el cruce de este miércoles en las semifinales del Mundial 2026.

El destino quiso que la anteúltima prueba para Leo antes de soñar con el bicampeonato del mundo sea contra uno de los clásicos rivales de la Selección a nivel histórico, donde tendrá la chance de meter a la Albiceleste en una nueva final cargándose al contrincante más fuerte en lo que respecta a cuestiones extradeportivas.

En la previa de semejante duelo, desde BOLAVIP salimos a las calles del barrio porteño de Belgrano para que los hinchas de la Selección le dejen un mensaje de aliento al 10 a horas de cruzarse con Harry Kane y compañía.

Desde insultos al pueblo inglés hasta mensajes de aliento sentidos para Messi, el pueblo argentino ya palpita, por las calles de Buenos Aires, el partido más importante del Mundial 2026 y el más importante de Argentina en los últimos tiempos.

“Replicá por favor lo que hizo el Diego por estos ladrones. Vamos a estar eternamente agradecidos“, esbozó uno de los hinchas. “Todos tenemos confianza en vos, que des lo que das siempre. Si va a ser tu último mundial, pero es uno de los mejores. Te mandamos nuestros mejores deseos desde acá, desde Argentina”, soltó otro de ellos.

Publicidad

Más a tono personal, con micrófono en mano, otro hincha exclamó: “No sé si lo vas a ver, Lionel, pero mañana es uno de los partidos más importantes de la historia de los argentinos. Y espero que lo disfrutes mucho y que nos traigas esa victoria que nos va a quedar memorable para toda la historia, como la que nos trajo Diego en el 86”.

Uno de los últimos en tomar la palabra dio la tecla final: “Faltaría coronar y ganarle a los ingleses y hacer un gol como hizo el Diego en el 86. ¿Sabés lo que sería eso? Sería una locura. Suerte y vamos a Argentina mañana”. “¡Dale, Leo, hay que ganar la cuarta!”, cerró el último en participar, casi como un canon unísono de todo un país. Ojalá que así sea.

Los números de Messi este Mundial

Además de haber logrado una marca histórica al convertirse en el máximo anotador y máximo asistidor de todos los tiempos en Mundiales, en esta Copa del Mundo viene teniendo un nivel superlativo al haber convertido 8 goles y dos asistencias en seis participaciones en total.

Publicidad

El cuadro del Mundial 2026