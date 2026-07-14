La dura reacción de la prensa francesa tras la eliminación del Mundial ante España: “Desastre”, “espantoso” y “sin inspiración”

La derrota en las semifinales generó una fuerte repercusión en los principales medios del país galos, con Mbappé como imagen de la frustración.

La ilusión de Francia de disputar una tercera final mundialista consecutiva se derrumbó en Dallas. La derrota por 2-0 frente a España en las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó a los dirigidos por Didier Deschamps fuera de la pelea por el título, sino que también provocó un fuerte impacto en la prensa gala, que reaccionó con títulos lapidarios, análisis críticos y un mismo diagnóstico: la Roja fue ampliamente superior.

Uno de los más contundentes fue L’Équipe, que abrió su cobertura con un escueto pero categórico “Desastre en Dallas“, acompañado por una imagen de Mbappé tomándose la cabeza. En el desarrollo de la nota, el tradicional diario deportivo sostuvo que Francia fue “asfixiada en todos los aspectos del juego” y reconoció el nivel del conjunto español, al que calificó como “impresionante“.

Además, el medio remarcó el simbolismo de la derrota al recordar que el partido se disputó el día en el que Francia se conmemora la Toma de la Bastilla. “Este 14 de julio, su día de gloria no llegó“, escribió el periódico, en una referencia cargada de resignación.

En la misma línea se expresó Le Figaro, que encabezó su edición digital con “El sueño se acabó para Les Bleus, eliminados sin contemplaciones“. Más tarde, el foco pasó al rendimiento individual de los futbolistas franceses, con un análisis que apuntó especialmente a varias de sus principales figuras. “Olise ineficaz, Digne se equivoca, Mbappé y Dembelé impotentes“.

Por su parte, Le Monde eligió un tono igualmente pesimista al titular: “El fin del sueño azul, Les Bleus dominados y eliminados por La Roja en la semifinal del Mundial 2026“. Durante su cobertura también reflejó el sentimiento de los hinchas que siguieron el encuentro desde distintos puntos del país, rescatando testimonios como “Este partido es espantoso“, pronunciado por un aficionado durante una transmisión en vivo.

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Francia no pudo con España y generó cuestionamientos por su rendimiento (Getty Images).

El análisis más profundo llegó desde la edición francesa de Eurosport, donde el periodista Arthur Merle comparó la actuación de Les Bleus con la final perdida ante Argentina en Qatar 2022, aunque marcó una diferencia determinante. “Fue como la final de Qatar, pero sin la reacción“, sentenció.

El medio cuestionó especialmente el funcionamiento ofensivo del equipo y lanzó una reflexión contundente: “Cuatro atacantes, un ganador del Balón de Oro, la estrella del Real Madrid. Y aun así, no crearon nada“. Luego profundizó aún más en la crítica al definir la actuación francesa como “apática, sin inspiración e irreconocible”, antes de cerrar con una frase que resumió el sentimiento general. “Los Cuatro Fantásticos (NdR: apodo que recibió la delantera francesa) se mostraron bastante mediocres”.

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Mientras en Francia predominaban la bronca y la autocrítica, del otro lado de la frontera la historia fue completamente distinta. Los medios españoles llenaron sus portadas de elogios para el equipo de Luis de la Fuente y destacaron una actuación que consideraron una auténtica exhibición, contraste que reflejó el golpe que significó para Francia quedarse a las puertas de una nueva final.