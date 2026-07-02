“Lo único que harán es defender y pegar golpes”: desde Francia provocan a Paraguay antes de los octavos de final del Mundial 2026

Christophe Dugarry, leyenda de la selección francesa, aseguró que Paraguay se irá "vapuleado" de la Copa del Mundo.

La Selección de Paraguay es una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, habiendo logrado clasificarse como tercera de su grupo y eliminando por penales a una tetracampeona del mundo como lo es Alemania. Ahora, Gustavo Alfaro y sus dirigidos buscarán otra utopía ante Francia, vigente subcampeona del mundo.

Sin embargo, otra vez todo vuelve a estar en contra de la selección albirroja. Desde Francia incluso se animaron a asegurar que Paraguay recibirá una paliza y será “vapuleada” por Les Bleus. Así lo aseguró el histórico futbolista y campeón del mundo Christophe Dugarry, en diálogo con la cadena RMC.

Paraguay buscará hacer historia y eliminar a Francia en octavos, luego de sacar a Alemania del Mundial. (Getty)

“Francia está aplastando a todos. Paraguay va a ser vapuleado, como todos hasta ahora“, afirmó Dugarry luego de la goleada francesa ante Suecia que los clasificó a octavos. “[Paraguay] Querrá defenderse porque son incapaces, totalmente incapaces, de jugar ningún tipo de partido. Ni siquiera pueden ponernos en aprietos“, aseveró con frialdad.

Para completar, Dugarry desafió a cualquier equipo de la Copa del Mundo, y aseguró que ninguna selección está preparada para detener el poderío ofensivo de Francia, con Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola y Doué a la cabeza. “¿Quién es capaz de idear algo para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede contrarrestar a este trío atacante, o incluso cuarteto? ¿Qué equipo puede causarnos algún problema?”, esbozó Dugarry.

Para Dugarry, la ofensiva francesa es indefendible. (Getty)

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“Suecia tenía jugadores que valían 100 millones de euros… Y son incapaces de ponernos en peligro ni una sola vez. Y el próximo partido, debería suceder lo mismo. Lo único que pueden hacer [Paraguay] es defenderse y lanzar golpes. Y no será suficiente“, cerró.

Cuándo juegan Francia vs. Paraguay por los octavos del Mundial 2026

El partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 está pactado a disputarse el próximo sábado 4 de julio desde las 18:00hs en horario argentino, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Estados Unidos.

Síntesis

Christophe Dugarry , histórico campeón del mundo con Francia, lanzó duras provocaciones contra la Selección de Paraguay en la previa del cruce por los octavos de final del Mundial 2026.

, histórico campeón del mundo con Francia, lanzó duras provocaciones contra la Selección de Paraguay en la previa del cruce por los octavos de final del Mundial 2026. Defenderse y lanzar golpes será lo único que podrá hacer el equipo sudamericano según afirmó el ex futbolista, asegurando además que la Albirroja será “vapuleada”.

será lo único que podrá hacer el equipo sudamericano según afirmó el ex futbolista, asegurando además que la Albirroja será “vapuleada”. Poderío ofensivo de la selección francesa fue destacado por Dugarry, quien desafió al resto de los países al afirmar que ningún equipo del certamen es capaz de contrarrestar su ataque.