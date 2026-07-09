Los antecedentes de Facundo Tello, árbitro argentino de Francia vs. Marruecos: polémicas, quejas y partidos dirigidos en Mundiales

El nacido en Bahía Blanca es considerado uno de los mejores árbitros de Argentina. Repasá lo más destacado de su carrera.

Facundo Tello fue el elegido por FIFA para impartir justicia en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos. La designación no solo dio que hablar por la nacionalidad del colegiado, sino porque el equipo está integrado por compatriotas casi en su totalidad.

Collina decidió hacer oídos sordos a los cuestionamientos del afuera y confió en el argentino, tal como lo hizo con el francés François Letexier en el compromiso de la Albiceleste con Egipto. Los antecedentes del colegiado de 44 años son fundamento suficiente para sostenerlo en un compromiso de esta magnitud.

Tello cuenta con experiencia mundialista, finales internacionales en su espalda y una enorme cantidad de partidos a nivel local que lo llevan a ser considerado como uno de los mejores árbitros del fútbol argentino. Además, tuvo acción en el Mundial de Clubes y en la Eurocopa 2024, producto del programa de intercambio entre UEFA y CONMEBOL.

Los partidos que Tello dirigió en Mundiales

Tello dirigió tres encuentros en Qatar y este jueves alcanzará esa misma cantidad de presentaciones en la edición 2026. Su debut mundialista fue en un triunfo 1 a 0 de Suiza sobre Camerún, el 24 de noviembre de 2022. Luego, estuvo en dos derrotas de Portugal: 1-2 ante Corea del Sur en fase de grupos y 0-1 ante Marruecos en cuartos de final.

En Norteamérica 2026, Tello fue designado para el empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia, además de la victoria por la mínima de Sudáfrica sobre Corea del Sur. FIFA no le dio minutos ni en dieciseisavos ni en octavos de final, guardándolo para esta importante instancia de la competición.

Suiza 1 – Camerún 0 | Qatar 2022 – Fase de grupos

Corea del Sur 2 – Portugal 1 | Qatar 2022 – Fase de grupos

Marruecos 1 – Portugal 0 | Qatar 2022 – Cuartos de final

Canadá 1 – Bosnia 1 | Mundial 2026 – Fase de grupos

Sudáfrica 1 – Corea del Sur 0 | Mundial 2026 – Fase de grupos

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Polémicas de Facundo Tello

Marruecos 1 – Portugal 0

Si bien su desempeño en Mundiales fue muy bien considerado puertas adentro, la última aparición de Tello en un partido decisivo de Mundial terminó con unas polémicas declaraciones de Pepe. El central de Portugal, enfurecido por la eliminación de su equipo ante Marruecos, culpó al árbitro argentino.

“Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido“, declaró el por aquel entonces zaguero de los lusos y continuó: “No vio la jugada que podía haber sido penal a Bruno Fernandes. tuvimos la sensación de la arrogancia del equipo arbitral. Argentina será campeona“.

Racing 2 – Boca 1

En Europa, donde repercutió mucho la decisión de designar a Tello, se hicieron eco de un encuentro correspondiente al Trofeo de Campeones 2022, protagonizado por Racing y Boca. Dicho encuentro, que terminó en victoria agónica de la Academia en la prórroga, terminó con diez futbolistas expulsados por diferentes motivos.

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Tello cerró aquella tarde con 7 rojas para Boca (dos fueron para suplentes) y 3 para Racing (1 para un suplente). Esto provocó que el compromiso se terminara antes de tiempo, debido a que el Xeneize no tenía la cantidad mínima de futbolistas en el campo de juego para continuar con el partido.

Las primeras rojas fueron para Sebastián Villa y Johan Carbonero, enviados a las duchas por pelearse entre sí sobre el final de los 90′. Luego, Alan Varela dejó al equipo de la Ribera con 9 por segunda amarilla. Sobre el final, Carlos Alcaraz se fue expulsado por gritar su gol agónico frente a la tribuna de Boca, que derivó en un tumulto que arrojó consecuencia una tarjeta roja directa para Luis Advíncula.

En tiempo de descuento, Frank Fabra también fue excluido por segunda amarilla y luego le tocó a Darío Benedetto, que hizo gestos que daban a entender que Tello estaba “comprado”. Por ese motivo, Boca terminó con solo seis futbolistas en campo y el partido tuvo que darse por finalizado.

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Boca 1 (4) – River 1 (2)

De las polémicas anteriormente mencionadas, esta es la única donde hay un error claro y manifiesto de Tello. En este compromiso, Boca abrió la cuenta con un gol de Carlos Tevez, que antes de anotar cargó por la espalda a Jonathan Maidana. Dicha infracción no fue detectada por el juez ni sus asistentes y, al haber sido previo a la llegada del VAR al país, el gol fue convalidado.

En el segundo tiempo de ese juego, el árbitro tampoco expulsó al propio Maidana por un patadón sin pelota al mismísimo Tevez. Dicho compromiso finalizó 1 a 1 (Julián Álvarez marcó para River) y luego fue el Xeneize quien se impuso en los penales.