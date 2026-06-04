Los hinchas franceses explotaron por la derrota ante Costa de Marfil: “Este equipo no llegará lejos en el Mundial”

En su primer amistoso de preparación, el galo cosechó una inesperada caída que generó dudas de cara al debut en la gran cita.

Resta solo una semana para que se dispute una nueva edición de la Copa del Mundo. La Selección Argentina defenderá el título y Francia intentará buscar revancha tras haber perdido la final. En medio de la preparación, los campeones del mundo en Rusia 2018 recibieron un cachetazo este miércoles.

En el Estadio de la Beaujoire, en Nantes, el combinado dirigido por Didier Deschamps cosechó una derrota por 2-1 ante Costa de Marfil, el primero de sus amistosos antes del debut mundialista. Rayan Cherki abrió rápido la cuenta, pero los Bleus no lo pudieron sostener. Amad Diallo y Guéla Doué lo dieron vuelta para los africanos.

En ese contexto, los hinchas estallaron en la última publicación de la Selección de Francia por el nivel del plantel en este duelo preparatorio. “Este equipo no irá lejos en la Copa del Mundo”, sentenció uno de los usuarios, que también resaltó que es menos completo que el elenco campeón en 2018.

En su mayoría, los hinchas criticaron a un jugador en especial por su nivel en el duelo ante Costa de Marfil: Marcus Thuram, que fue titular y disputó casi todo el encuentro. “¿Cómo pudo haber jugado 86 minutos si fue uno de los peores del campo?”, lanzó uno de los hinchas.

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Francia jugará otro amistoso ante Irlanda del Norte

Antes de meterse de lleno en la fase de grupos del Mundial 2026, donde los Bleus llegan como uno de los máximos candidatos, los de Deschamps afrontarán un partido amistoso más. Será el lunes 8 de junio ante Irlanda del Norte en Lille.

Datos clave

Francia cayó 2-1 contra Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial 2026.

contra Costa de Marfil en un amistoso previo al Mundial 2026. Marcus Thuram recibió duras críticas de los hinchas franceses por su bajo rendimiento.

recibió duras críticas de los hinchas franceses por su bajo rendimiento. Irlanda del Norte será el próximo rival de Francia este lunes 8 de junio.