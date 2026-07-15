Iker Casillas calentó la final del Mundial entre Argentina y España: “No habrá cuarta estrella”

Tras confirmarse el partido definitivo, el histórico arquero no tardó en mostrarse confiado y lanzar una advertencia para la Albiceleste.

Argentina y España protagonizarán la final del Mundial 2026 el próximo domingo en el MetLife Stadium. La Albiceleste remontó un partido histórico ante Inglaterra y ahora irá por la frutilla del postre: el bicampeonato y el cuarto título mundial de su historia.

Del otro lado hay un fuerte equipo español, que demostró ser el mejor de todo el torneo y quiere levantar la Copa del Mundo por segunda vez. En ese contexto, Iker Casillas calentó la previa de la gran definición con un tuit que no tardó en generar polémica.

El arquero de Real Madrid y campeón del mundo con la Roja en Sudáfrica 2010 advirtió que Argentina no festejará este domingo y que España conseguirá el objetivo. “No habrá una cuarta estrella, Argentina. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos!”, escribió Casillas.

Antes de la semifinal ante Inglaterra, Casillas había puesto en duda los méritos de los de Scaloni para alcanzar esa instancia: “A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. Esperaba mucho más de Argentina. Yo no he visto una Selección, de las 4 que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto”.

Cuándo es la final del Mundial 2026

El partido ya tiene todo confirmado: Argentina enfrentará a España en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, en las afueras de Nueva Jersey y Nueva York, el próximo domingo desde las 15 horas locales (16 de Argentina, 21 de España). Solo resta que se defina al encargado de impartir justicia en el compromiso, que se definirá en los días venideros.

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El cuadro del Mundial 2026

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