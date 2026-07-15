Entradas Argentina vs. España 2026: precios y dónde comprar tickets para la final

La gran definición del Mundial será este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Argentina y España disputarán la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el MetLife Stadium, situado en la ciudad neoyorquina de New Jersey. De un lado, Lionel Messi. Del otro, Lamine Yamal. Y mientras los equipos se preparan para buscar la gloria, los fanáticos intentan conseguir entradas.

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Durante gran parte del certamen, y sobre todo a partir de las instancias decisivas, los precios de los tickets fueron aumentando. Sobre todo en la reventa. Pero de cara a este juego, en la web oficial de FIFA, los costos también tienen un muy elevado costo.

Hay entradas para todos los gustos, pero en este caso es prácticamente imposible de acceder para un simple mortal: a partir de 8.000 dólares cuestan la gran mayoría de los boletos. Y trasladando el importe a la moneda argentina es donde genera un enorme impacto, ya que sería con una base de 11.808.080 de pesos.

Los precios de la reventa para Argentina vs. España

Los precios de reventa para la final del Mundial 2026, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey entre Argentina y España, alcanzaron cifras históricas. Según distintos portales de venta secundaria y el marketplace oficial de FIFA, las entradas más económicas rondan actualmente entre los 7.000 y 8.000 dólares.

Las ubicaciones intermedias y cercanas al campo se comercializan entre 14.000 y 38.000 dólares, mientras que algunos paquetes premium y asientos VIP superan los 100.000 dólares. Incluso se registraron publicaciones aisladas en la reventa oficial con precios superiores a los 2 millones de dólares por ticket, generando una enorme polémica a nivel mundial.

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Para tomar dimensión de la diferencia, los valores originales de FIFA para la final habían sido considerablemente menores. Las entradas estándar se ofrecían inicialmente entre 2.030 y 6.730 dólares, aunque el sistema de precios dinámicos implementado por la entidad elevó algunos sectores premium hasta casi 33.000 dólares antes de que comenzara la reventa.

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