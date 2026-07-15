Argentina clasificó a la final del Mundial tras derrotar a Inglaterra y llega mejor que España en el ranking FIFA

Argentina se impuso ante Inglaterra en un partido para el infarto, y ahora deberá enfrentarse a España en la gran final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán su cuarta estrella en la historia. Por su parte, los de Luis de la Fuente irán detrás de su segundo título.

El triunfo albiceleste le permitió escalar varias posiciones dentro del ranking FIFA, que es el sistema de clasificación de las selecciones, el cual es utilizado desde agosto de 1993, y en el que la Fédération Internationale de Football Association cataloga a los mejores países del planeta. Y en la previa del juego entre los sudamericanos y los europeos, los de Scaloni estaban en la tercera posición, a 22,14 puntos de distancia de los españoles.En tanto, Francia era el escolta.

Tras lo que fue la gran victoria de Argentina, y tal como viene ocurriendo en el certamen, donde se actualiza minuto a minuto, se modificó la tabla. Ahora, el líder es el equipo que tiene a Lionel Messi como principal figura con un total de 1970.37 puntos, que estaba tercero, y dejó como escolta a España, que aventaja por 16,64 unidades a los de Didier Deschamps.

Los jugadores de Argentina celebran el pasaje a la final. (Getty Images)

Top 10 del Ranking FIFA

Argentina: 1970.37 puntos España: 1965.61 puntos Francia: 1948.97 puntos Inglaterra: 1889.42 puntos Brasil: 1804.92 puntos Marruecos: 1803.99 puntos Portugal: 1787.85 puntos Bélgica: 1778.36 puntos Países Bajos: 1775.54 puntos México: 1754.30 puntos

¿Cómo se calculan los puntos del ranking FIFA?

El ranking de selecciones se elabora con un sistema que prioriza los resultados más recientes por encima de los más antiguos, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el momento actual de cada equipo. Aunque el método ha sufrido algunas modificaciones desde su creación, mantiene un criterio central: considerar los partidos disputados durante los últimos ocho años. En ese período se tienen en cuenta tanto encuentros oficiales como amistosos, aunque estos últimos poseen un peso menor dentro del cálculo final.

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La fórmula utilizada para determinar los puntos es Puntos = M × I × T × C. El primer factor es M, que representa el resultado del partido: se otorgan 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota. En caso de definiciones por penales, el ganador recibe 2 puntos y el perdedor 1. El segundo factor es I, que mide la importancia del encuentro: los amistosos tienen un valor de 1.0, los partidos de clasificación a torneos como el Mundial o la Copa América valen 2.5, las fases finales de torneos continentales y la Copa Confederaciones tienen un valor de 3.0, mientras que la fase final de la Copa del Mundo alcanza el máximo de 4.0.

El tercer factor es T, que corresponde a la fuerza de los equipos y se calcula con la fórmula 200 menos el puesto en el ranking del rival. Como excepción, al líder de la clasificación se le asigna el valor 200 y a las selecciones ubicadas desde el puesto 150 en adelante se les otorga un mínimo de 50. Por último aparece C, que mide la fuerza de la confederación a la que pertenecen los equipos y se obtiene a partir del promedio de ambas federaciones en el partido. En este caso, UEFA y CONMEBOL tienen el valor más alto (1.00), seguidas por CONCACAF (0.88), AFC y CAF (0.86) y OFC (0.85).

DATOS CLAVES

Argentina y España definirán el título del Mundial tras la victoria albiceleste ante Inglaterra.

definirán el título del Mundial tras la victoria albiceleste ante Inglaterra. Lionel Messi es la bandera de la Selección Argentina, nuevo puntero del ranking FIFA con 1970.37 puntos.

es la bandera de la Selección Argentina, nuevo puntero del ranking FIFA con 1970.37 puntos. España escolta a los argentinos en la clasificación, superando por 16.64 puntos a Francia.