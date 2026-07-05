Los mejores memes de la eliminación de Brasil del Mundial 2026 contra Noruega

Las redes sociales estallaron luego de que los escandinavos deje afuera a la Verdeamarela y protagonice uno de los mayores batacazos de la Copa del Mundo.

Noruega, de la mano de Erling Haaland, escribieron una de las páginas más importantes de Copa del Mundo 2026. En un partido de alto voltajo, el conjunto nórdico eliminó a Brasil en los octavos de final tras imponerse 2-1 con un doblete de su goleador y estrella. Un batacazo que no tardó en repercutir en las redes sociales.

Como suele ocurrir en este tipo de jornadas, el folklore futbolero se adueñó rápidamente de internet. Los usuarios chicanearon a la Scratch por su despedida del certamen y elogiaron la enorme actuación de Haaland, la figura indiscutida del encuentro.

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