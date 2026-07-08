El arquero de Argentina es uno de los objetivos que tiene la Vecchia Signora, quien busca sacarlo de Aston Villa.

Hace tiempo que Juventus se muestra completamente interesado en la figura de Dibu Martínez, quien tiene contrato con Aston Villa y a quien desea incorporar para lo que será la temporada 2026-2027, donde la Vecchia Signora disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League, además de la Serie A y la Coppa Italia.

En comparación a lo que ocurrirá con la competencia internacional de los del norte italiano, el cuadro inglés ubicado en la ciudad de Birmingham afrontará, una vez más, la fase de grupos de la UEFA Champions League. Allí le saca ventaja para poder convencerlo de mantenerse bajo las órdenes de Unai Emery.

Lejos de darse por vencida, desde la dirigencia juventina tuvieron, este miércoles 8 de julio, “contacto directo hoy con el entorno de Dibu Martínez, ya que el portero argentino sigue siendo el objetivo principal”, aseguró el periodista Fabrizio Romano. Además, agregó que “el acuerdo depende de la petición de Aston Villa, que todavía se considera demasiado cara y que se negociará después de la Copa del Mundo”.

A pesar de que aún no hubo una propuesta formal hacia las autoridades del club inglés, en caso de que no se llegue a buen puerto, la fuente citada sostuvo que “otra opción es Guglielmo Vicario”, arquero que se desempeña en Tottenham y que hace tiempo lo tienen entre sus planes como una alternativa, ya que el portero argentino es la apuesta fuerte de este mercado para los Bianconeri.

Dibu Martínez, arquero de Argentina.

¿Cuánto dinero pide Aston Villa por Dibu Martínez?

Vale destacar que, más allá de que todavía no hubo una oferta por parte de Juventus, los directivos de Aston Villa han solicitado, en más de una ocasión, un total de 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de Martínez. Todo dependerá de cómo se muevan los miembros de la familia Agnelli, que son los propietarios del club situado en la región piamontés.

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El oriundo de Mar del Plata de 33 años es visto como el candidato ideal para los directivos del elenco italiano, que piensan en un proyecto para que el club de Turín recupere las primeras planas y vuelva a cosechar títulos. Si bien el equipo campeón de la UEFA Champions League en las ediciones de 1985 y 1996 necesita jerarquizar todas las líneas, empezaría por el arco.

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