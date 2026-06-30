Los tres jugadores de Francia que luchan con Messi por el Balón de Oro del Mundial: así está la competencia

Con la Copa del Mundo entrando en su etapa de eliminación directa, la carrera por el premio al mejor jugador del torneo empieza a tomar forma.

Con el inicio de los dieciseisavos de final, el Mundial 2026 comenzó a ingresar en su etapa decisiva. Poco a poco el camino hacia la final empieza a despejarse y, al mismo tiempo, también comienzan a tomar forma las distintas carreras por los premios individuales que entrega la FIFA al término del certamen. Entre ellas, una de las que más expectativa genera es la del Balón de Oro al mejor jugador de la Copa del Mundo.

De la misma forma en la que los candidatos empiezan a sacar chapa, las grandes figuras del torneo empiezan a consolidarse. En ese contexto, el mercado de predicción Kalshi publicó una nueva actualización sobre los principales candidatos al galardón, con un dato que llama la atención: los cuatro máximos favoritos pertenecen únicamente a dos selecciones, Francia y Argentina, que además aparecen como dos de las grandes aspirantes al título.

Por el momento, quien lidera la carrera es Kylian Mbappé, a quien se le asigna un 50% de probabilidades de quedarse con el premio. El delantero francés reforzó su candidatura tras convertir un doblete frente a Suecia en los dieciseisavos de final, actuación con la que alcanzó los seis goles e igualó en la tabla de máximos a artilleros a Lionel Messi, su principal perseguidor por el galardón.

Mbappé figura como máximo candidato a quedarse con el Balón de Oro del Mundial 2026 (Getty Images).

A la espera de que dispute su mata-mata con Cabo Verde, el capitán de Argentina cuenta con un 34% de probabilidades de llevarse el Balón de Oro, según el mismo modelo de predicción. A sus 39 años, el rosarino viene siendo el gran conductor albiceleste y mantiene intactas sus opciones de pelear por el reconocimiento que ya obtuvo en 2014 y 2022.

Sin embargo, la representación francesa no termina allí. El podio lo completa Michael Olise, con un 10%, gracias a un Mundial en el que ya acumula cinco asistencias y le permitió consolidarse en la elite mundial. Apenas por detrás aparece Ousmane Dembélé, con un 8%, impulsado por el hat-trick que marcó frente a Noruega en la última fecha de la fase de grupos.

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De todos modos, todavía parece prematuro dar un favorito definitivo. Los antecedentes demuestran que el Balón de Oro suele definirse tanto por el rendimiento individual como por el recorrido colectivo de cada selección. Por lo que, con buena parte del Mundial todavía por delante, la carrera continúa completamente abierta.

Así está la carrera por el Balón de Oro del Mundial 2026, según Kalshi:

Kylian Mbappé – 50%

Lionel Messi – 34%

Michael Olise – 10%

Ousmane Dembélé – 8%