Argentina considera que las declaraciones de Aymeric Laporte son para condicionar al árbitro de la Final del Mundial 2026

Es evidente que desde España están tratando de condicionar al árbitro de la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Durante todo el torneo, la prensa de diferentes partes del planeta, pero principalmente la española, estuvo señalando los arbitrajes de los partidos que disputó la Scaloneta con teorías conspirativas y la previa de la definición del certamen no es la excepción.

Pero en este caso, el que se prendió a esta operacion fue Aymeric Laporte, defensor del elenco europeo, quien quiso instalar que hay cierto favoritismo de las autoridades con la Albiceleste en una conversación que mantuvo con el diario Marca: ”En los últimos partidos hemos visto cosas que nos extraña muchísimo que se deje pasar, sobre todo con Argentina”.

Y agregó: ”Es un equipo que deja muchos recados y eso en el fútbol no se debería de dejar. Sobre todo en competiciones tan grandes, porque te pueden desestabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, ¿no? De controlar estas cosas y que no le coman la tostada. Si no el partido va a ser un descontrol”.

Al respecto, en ESPN contaron que estos comentarios no cayeron nada bien en los jugadores de la Selección Argentina. Ven un plan de presión confeccionado por España sobre Slavko Vincic, el juez designado por la FIFA. Además, remarcan que les llamó la atención que sea esloveno, igual que Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA.

Argentina y España definen el Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, desde las 16 horas (ARG), Argentina y España se enfrentarán en la Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey. Para la Albiceleste será su séptima final en la historia de la competencia, mientras que para la Roja será la segunda.

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Inglaterra y Francia definieron el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

Inglaterra y Francia disputaron uno de los partidos con más goles del Mundial 2026. El conjunto británico venció a los galos 6 a 4 y se subió al podio de la competencia. Por su parte, Kylian Mbappé marcó dos tantos y quedó en la cima de la tabla de goleadores con 10 anotaciones, a la espera de lo que pueda hacer Lionel Messi (8) vs. España.

En síntesis