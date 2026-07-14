Luis de la Fuente, maravillado con sus jugadores tras la victoria de España sobre Francia: “Lo de hoy ha sido un espectáculo”

La Selección de España redujo a Francia a su mínima expresión, no concedió ni un metro a sus grandes jugadores ofensivos y golpeó en momentos clave para llevarse la victoria por 2 a 0, y de esa forma meterse en la final del Mundial 2026 controlando el partido, sin sufrir. Luego del encuentro, su entrenador, Luis de la Fuente se mostró muy conforme con lo hecho por sus dirigidos.

“Hoy nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero en frente tenían al mejor equipo del mundo“, afirmó el seleccionador español ante la prensa internacional. “Eso es un plus, estos jugadores se merecen todo, porque muestran día a día su compromiso, su generosidad, su solidaridad, su talento. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo. Hacen fácil lo difícil“, destacó.

Luis de la Fuente elogió a sus futbolistas. (Getty)

Luis de la Fuente también se refirió a la clasificación a la final del Mundial 2026, algo que apenas sucede por segunda vez en la historia de la selección española: “Estar en la final del Mundial es un lujo, es sólo para los elegidos. Uno tiene que asimilar todo esto, allá cuando empezamos casi 4 años atrás con una idea. Hemos sido fieles a ella y nos ha traído hasta aquí, orgulloso”.

“Todavía quedemos seguir haciendo mejor las cosas y nos queda un paso más. Vamos a intentar conseguirlo“, completó, refiriéndose a la intención de quedarse con el título máximo. “Ahora es difícil describir lo que uno siente. Entiendo que es algo parecido a la felicidad y el orgullo que da dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este”, concluyó.

España redujo a Francia y se llevó el triunfo y la clasificación a la final. (Getty)

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Cuándo es la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en Nueva Jersey desde las 16 horas en horario argentino. España es uno de los finalistas y espera por el ganador de Argentina vs. Inglaterra, que juegan este miércoles en Atlanta la otra semifinal.