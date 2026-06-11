Lisandro Martínez será parte del Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina, en el que va por el objetivo de defender la corona conseguida en Qatar 2022. Ya con varios títulos en su palmarés y mucha experiencia en el vestuario albiceleste, el defensor de Manchester United es una de las fijas del plantel.

Como era de esperar y debido a que está en óptimas condiciones físicas, Lionel Scaloni lo incluyó en la lista de convocados definitiva para el Mundial. Además, su polifuncionalidad para jugar de zaguero central y lateral izquierdo en caso de emergencia, lo convierten en un comodín ideal en una cita máxima en el que las lesiones se hacen presentes.

Lisandro Martínez, defensor de la Selección Argentina. (Getty Images)

El nacido en Entre Ríos el 18 de enero de 1998, se formó en las divisiones inferiores de Newell’s y luego tuvo un paso por Defensa y Justicia, que le permitió dar el salto al fútbol europeo. Tras una estadía en Ajax donde alcanzó su mejor versión, fue vendido a Manchester United, mientras viste la camiseta de la Selección Argentina.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Lisandro Martínez?

Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1998.

18 de enero de 1998. Lugar de nacimiento: Gualeguay, provincia de Entre Ríos.

Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Edad actual: 28 años.

28 años. Nombre de la madre: Silvina Cabrera.

Silvina Cabrera. Nombre del padre: Raúl Martínez.

Raúl Martínez. Hermanos: una hermana, Candelaria Martínez.

Lisandro Martínez, durante su prueba en Boca a los 11 años.

Publicidad

Estadísticas y presente en Manchester United

Partidos jugados: 110.

110. Goles: 3.

3. Asistencias: 3.

3. Amarillas : 23.

: 23. Expulsiones : 1.

: 1. Títulos: 2 (Carabao Cup y FA Cup).

El camino de Lisandro Martínez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 21 de marzo de 2019 (amistoso vs. Venezuela).

21 de marzo de 2019 (amistoso vs. Venezuela). Títulos ganados con la Mayor: 4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024).

4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo 2022 y Copa América 2024). Partidos jugados: 28.

28. Goles marcados: 1.

1. Mundial anterior: Qatar 2022 (Campeón).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

A priori, se sabe que Lisandro Martínez suele ser suplente en la formación habitual, ya que la dupla titular generalmente la componen Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Sin embargo, está tan bien considerado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina que no sería una sorpresa que sea titular en algún partido.

Publicidad

De hecho, podría jugar de zaguero central o lateral izquierdo. Sin ir más lejos, esta polifuncionalidad le permite resaltar en la defensa, más aún teniendo en cuenta la lesión de Nicolás Tagliafico, lo que significa una dura baja en el sector izquierdo ya que es el único marcador de punta natural que llevó Scaloni al Mundial.

Cotización, contrato y valor de mercado de Lisandro Martínez

Cuánto vale: según el sitio web especializado en la materia, Lisandro tiene una cotización actual de mercado que ronda los 40 millones de euros .

según el sitio web especializado en la materia, Lisandro tiene una cotización actual de mercado que ronda los . Cláusula de rescisión: la realidad marca que no tiene cláusula de salida, por lo que si algún equipo pretende quedarse con el defensor, debe negociar directamente con Manchester United.

Vida personal: familia, pareja e hijos del Licha

El defensor de la Selección Argentina está en pareja con Muriel López Benítez. Esto no es ninguna novedad ya que se conocen desde la adolescencia en su ciudad natal de Gualeguay, Entre Ríos, y están juntos desde 2013. Ella lo acompañó a lo largo de su formación y también desde que es profesional. Además, recientemente fueron padres debido al nacimiento de su hija Aurora.

Publicidad