México, el primer clasificado a los 16avos de final del Mundial 2026: así están las tablas de posiciones

Se abrió la segunda fecha de la fase de grupos y ya hay equipos que complicaron su continuidad en el evento.

Avanza la fase de grupos del Mundial 2026 y, tras las presentaciones de los 48 equipos, este jueves comenzó la Fecha 2. En esta jornada, 8 selecciones saltaron a la cancha para comenzar a definir su futuro en el certamen.

A primera hora, Sudáfrica sorprendió al empatárselo sobre el final a República Checa y sumar su primer punto en lo que va del torneo. Los europeos se complicaron y quedaron al borde de la eliminación, con México por delante en su último duelo en la zona.

Más tarde, Suiza hizo los deberes al golear sobre el final a Bosnia y Herzegovina y se perfiló para obtener la clasificación en la última jornada ante el elenco sudafricano.

En un partido cargado de goles, polémicas y una gravísima lesión, Canadá se recuperó del empate inicial y cosechó un abultado triunfo por 6-0 ante Qatar, el primero de su historia en los Mundiales. Está a un paso de 16avos.

🇲🇽⚽ ¡MÉXICO ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 50', Romo, con ayuda del arquero, marcó el 1-0 ante Corea del Sur. pic.twitter.com/YLIoznofnW — TyC Sports (@TyCSports) June 19, 2026

En el plato fuerte del día, México aprovechó un grosero error del arquero rival para conquistar la victoria y abrochar su clasificación a los 16avos de final. Fue triunfo por la mínima ante Corea del Sur con gol de Luis Romo. El Tri es el primer equipo confirmado en la próxima ronda.

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La acción del Mundial 2026 continuará este viernes con cuatro nuevos compromisos. En un duelo de ganadores, Estados Unidos se verá las caras con Australia y luego Escocia chocará ante Marruecos. Posteriormente, Brasil buscará su primer triunfo ante Haití y cerrará Paraguay ante Turquía.

Así están los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

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