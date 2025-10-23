Mientras El Monumental se perfila para ser sede del partido inaugural, revelan las tres posibles sedes para la final del Mundial 2030

El Mundial 2030 será la edición Centenario de la copa del mundo, un campeonato que FIFA ya comenzó a planear en conjunto con UEFA, CAF y CONMEBOL, puesto que se disputará en tres continentes distintos. Por una parte, España, Portugal y Marruecos se encargarán de la mayor parte de la competencia, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán los partidos inaugurales en sus mejores estadios.

Rafael Louzán, Presidente de la RFEF, se refirió a las posibles sedes para la final del Mundial 2030.

Si bien todavía quedan años para la organización, logística y orden de los partidos, El Monumental es uno de los candidatos a recibir el partido inaugural del Mundial 2030, así como estadios en Asunción y Montevideo. Ahora bien, para el otro extremo de la competición, la gran final, también aparecen tres grandes sedes que destacan por sobre el resto.

“Hay tres opciones para albergar la final del Mundial”, señaló recientemente el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán. Esas tres sedes son: “Barcelona, Madrid y Casablanca“, con el Camp Nou, Santiago Bernabéu y un estadio en la capital de Marruecos como posibles escenarios.

Madrid, una de las posibles sedes de la final del Mundial 2030. (Getty)

Sin embargo, Louzán cerró con un comentario que busca poner presión desde muy temprano: “Sería inexplicable que España no fuera la sede de la final“, declaró el presidente del fútbol español en el marco de un evento del New Economy Forum que se llevó a cabo este jueves en Madrid.

El Bernabéu y Camp Nou son, al día de hoy, dos de los estadios más actualizados de toda Europa, ya que ambos llevaron a cabo obras de renovación en los últimos años. De hecho, el Barcelona todavía está ultimando detalles en el trabajo de renovación de su casa histórica.

Gianni Infantino y CONMEBOL hablaron de un posible Mundial de 64 selecciones

Como señalamos, todavía queda mucho para la logística y organización de la próxima copa del mundo, y el hecho de que sea una edición ‘Centenario’ ha llevado a FIFA y CONMEBOL a pensar en la posibilidad de hacer del Mundial 2030, una edición especial, y convertirlo en el evento más grande de todos los tiempos en el mundo fútbol.

”No puede pasar como un evento más, no puede ser una Copa del Mundo normal. Vemos esto como una oportunidad única en 100 años”, dijo Alejandro Domínguez, Presidente de CONMEBOL luego de una reunión que tuvo con FIFA en septiembre pasado.

Por su parte, Gianni Infantino también se refirió a dicha reunión, aunque no detalló lo que se discutió en la misma: “Hablamos sobre unir al mundo en sus hermosos países durante los partidos de celebración del centenario de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Fue alentador ver que comparten la misma visión de honrar el legado de nuestro deporte, celebrando el presente e inspirando a las futuras generaciones”, declaró.