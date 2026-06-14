El exdelantero de la Selección de Alemania, que ostenta el máximo récord de goles en la Copa del Mundo, se refirió a la chance de que Leo lo supere con sus partidos en el Mundial 2026.

El legendario delantero de la Selección de Alemania Miroslav Klose, que es el dueño absoluto del récord de más goles anotados en la historia de las Copas del Mundo con 16, sorprendió al mostrar una enorme generosidad y desapego hacia su histórica marca.

Lejos de aferrarse al privilegio de liderar la clasificación en solitario, el exfutbolista manifestó abiertamente su deseo de ver caer dicho registro durante la actual edición del torneo que se está llevando a cabo, abriendo la puerta para que las nuevas páginas de la gloria mundialista se escriban en Estados Unidos, México y Canadá.

En sus declaraciones al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, Klose no dudó en señalar directamente a Lionel Messi como el candidato ideal para adjudicarse ese honor: “Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo”.

De esta manera, el exatacante del Bayern Múnich validó la posibilidad que tiene el capitán de la Selección Argentina, quien ya cuenta con 13 festejos en su historial y se encuentra a tiro para alcanzar la cima. Incluso, añadió una frase que deja más que clara su simpatía hacia el rosarino: “Soy un gran fan de él. Siempre lo he sido”.

Miroslav Klose en el Mundial de Alemania 2006. Getty Images.

Los 10 máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo

Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles (24 partidos)

Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles (19 partidos)

Gerd Müller (Alemania) – 14 goles (13 partidos)

Just Fontaine (Francia) – 13 goles (6 partidos)

Lionel Messi (Argentina) – 13 goles (26 partidos)

Pelé (Brasil) – 12 goles (14 partidos)

Kylian Mbappé (Francia) – 12 goles (14 partidos)

Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles (5 partidos)

Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles (17 partidos)

Helmut Rahn (Alemania) – 10 goles (10 partidos)

El cronograma de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

La Selección Argentina iniciará la defensa de su título mundial integrando el Grupo J, disputando todos sus partidos de esta fase en territorio estadounidense. El debut de la Albiceleste comandada por Lionel Scaloni será este martes 16 de junio frente a Argelia en el imponente Arrowhead Stadium de Kansas City.

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Después, el combinado nacional viajará a Texas para sus dos compromisos restantes en el Dallas Stadium: el lunes 22 de junio se medirá ante Austria, y finalmente cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio enfrentando a Jordania, con el objetivo firme de avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

En síntesis