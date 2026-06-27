Hay un fuerte malestar en el seleccionado ibérico por la forma en que el árbitro llevó las riendas del partido contra Uruguay.

Este viernes, España derrotó a Uruguay por 1-0 y se aseguró el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026. Por su parte, La Celeste se quedó con las manos vacías y consumó su eliminación de la Copa del Mundo, lo que desató una catarata de críticas tanto para el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa como también para los jugadores.

En ese contexto, fiel a su historia, Uruguay recurrió al juego áspero durante varios pasajes del partido. Esto, por ejemplo, derivó en la expulsión de Agustín Canobbio en la recta final del compromiso. A su vez, hay dos nombres propios importantes de España que quedaron entre algodones: hablamos de Nico Williams y Yéremy Pino.

Los dos extremos del equipo comandado estratégicamente por Luis de la Fuente sufrieron diversas lesiones debido al juego brusco que empleó Uruguay. Y, ahora, sus participaciones en lo que resta del Mundial se pusieron en duda, por lo que hay una fuerte preocupación en España, aunque también un gran malestar por la forma en que el árbitro llevó las riendas del encuentro.

El momento de la expulsión de Canobbio. (Foto: Getty)

Según informó el medio de comunicación español ‘Marca’, en España están furiosos porque consideran que el árbitro “dejó pegar a Uruguay”. Bajo esa órbita, tanto Williams como Pino se someterán a exámenes médicos y físicos en las próximas horas para determinar el grado de sus respectivas complicaciones físicas, añadió el periodista Fabrizio Romano.

Por estas horas, Lamine Yamal, quien precisamente llegó a la Copa del Mundo recuperándose de una lesión, es el único extremo sano que tiene España en su plantel. Por ende, habrá que esperar para ver qué sucede con respecto al armado de la formación titular para el cotejo de los ibéricos en el partido por los 16avos de final.

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¿Contra quién jugará España en 16avos de final?

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