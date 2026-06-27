Uruguay ya sueña con Marcelo Gallardo como el reemplazante de Bielsa tras la eliminación del Mundial 2026

En medio de la incertidumbre por el futuro del Loco, en el mundo charrúa empieza a sonar el nombre del Muñeco como posible sucesor.

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó una profunda desilusión deportiva, sino que dio paso a un sinfín de interrogantes a analizar también a nivel institucional. En el total, la primera gran incógnita que se instaló son los interrogantes sobre el ciclo de Marcelo Bielsa, cuyo contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) finaliza al término de la Copa del Mundo y quedó envuelto en incertidumbre tras una actuación muy por debajo de las expectativas y rodeado de rumores de un vínculo roto con el plantel charrúa.

En ese contexto, mientras la dirigencia comienza a analizar los pasos a seguir, Bolavip pudo saber que un viejo anhelo vuelve a sobrevolar los pasillos de la AUF. Se trata de nada menos que Marcelo Gallardo, un entrenador que este medio pudo constatar que ya fue buscado en dos oportunidades durante su primer ciclo en River, aunque en ambas recibió una respuesta negativa.

Ahora, con el Muñeco alejado de la dirección técnica y oficiando de comentarista deportivo durante el Mundial, tal vez el panorama se presente diferente. Lo cierto es que ante el golpe que significó la eliminación mundialista y el escenario abierto respecto al futuro de Bielsa, el nombre de Gallardo volvió a instalarse dentro del entorno charrúa como una primera alternativa que siempre estuvo bien considerada.

¿Qué va a pasar con Bielsa?

La continuidad del Loco, de todos modos, es el primer tema a resolver. Previo al Mundial, el propio presidente de la AUF, Ignacio Alonso, había reconocido que existieron conversaciones pensando en extender el vínculo hasta el 2030. “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”, había explicado.

"LO QUE YO LE DEJO AL FÚTBOL URUGUAYO ES NADA"



😱 La DURÍSIMA AUTOCRÍTICA del Loco Bielsa, luego de la eliminación Celeste en Fase de Grupos de la Copa del Mundo



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Sin embargo, la temprana eliminación modificó inevitablemente el escenario. Y el Loco parece ser el primero en saberlo. Así lo demostró tras la derrota ante España, cuando realizó una profunda autocrítica e incluso habló de su proceso casi en tono de balance.

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“No le dejo nada al fútbol uruguayo porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador de fútbol a un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. ¿Cómo va a ser recordado mi paso? Como un paso que no dejó nada“, reconoció en conferencia de prensa.

Así, las declaraciones del Loco alimentaron todavía más las dudas sobre su continuidad en medio del tenso clima que rodea al seleccionado. Posiblemente, la decisión ahora dependerá tanto de la evaluación que haga la AUF como de la voluntad del propio entrenador. El panorama será más nítido una vez la delegación celeste retorne al país.

Mientras tanto, en Montevideo ya le dieron paso a la danza de nombres para un eventual recambio. Y entre ellos vuelve a sonar Gallardo. Tal vez un tercer llamado termine despertándole nuevamente el bicho de dirigir luego de lo que fue su salida de River. De todas formas, el panorama todavía se presenta fresco.