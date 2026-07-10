Nicolás González y la espina que le quedó por perderse Qatar 2022: “Este Mundial es una revancha”

El extremo habló del difícil momento que padeció en 2022 cuando quedó afuera de la lista por una lesión y cómo eso lo motiva a rendir en la Selección.

En los últimos días previos al Mundial de Qatar 2022, el cual terminó con la Selección Argentina logrando su tercera estrella en toda la historia, Lionel Scaloni debió hacer dos cambios de último momento en los convocados por lesión. En esas modificaciones, Thiago Almada y Ángel Correa reemplazaron a Joaquín Correa y Nicolás González.

Este último mantuvo un buen nivel individual en los años venideros a la consagración de Qatar entre Fiorentina, Juventus y Atlético de Madrid, por lo que se ganó su lugar en la lista de convocados de la Selección Argentina de este Mundial.

En lo que va de la Copa del Mundo, Nico González lleva disputados 4 partidos, aunque todos ingresando desde el banco. En esos pocos minutos disputados, aportó una asistencia en el debut ante Argelia.

Luego de la agónica victoria ante Egipto en los octavos de final y en la previa del partido ante Suiza de cuartos, el extremo habló en AFA Estudio y dejó un sentido testimonio sobre el significado que tiene este Mundial para él. “Para mi es una revancha, es una espina que me quedó. Cada vez que entro, y más allá de si me salen o no las cosas, trato de dejar todo siempre en la cancha”, comenzó.

En sintonía a este tema, Nico González añadió: “Si alguien me ve en los partidos, corro todas las pelotas, parece que tuviera 10 pulmones y por ahí ya estoy muerto o ahogado, pero sigo porque perderme el Mundial pasado es una espina que me quedó clavada“.

Por último, contó más detalles sobre cómo transitó los momentos posteriores a quedarse afuera del Mundial pasado: “En ese momento me apoyé mucho en mi familia, en mis amigos. No quería ver a nadie. Estaba en Italia y me acuerdo que le dije a mi familia que quería que me dejaran solo. Me volví a Argentina igual, y por suerte viví algunos partidos con amigos y familia. Después, no por nada tuve una de mis mejores temporadas en Fiorentina. El fútbol no se termina ahí y la vida sigue”.

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Incertidumbre sobre el futuro de Nico González

Atlético de Madrid tenía una opción de compra de 32 millones de euros para ejecutar a su favor, pero debido al alto costo decidieron no hacer uso de la misma y así sentarse a negociar con los dirigentes de la Vecchia Signora para comprarlo por un valor menor.

Siguiendo con la información, el medio español Marca agregó que la idea del Colchonero es la de ofrecer dinero por González, y a su vez, incluir el pase de algún futbolista que Juventus tenga interés. El mismo puede ser a préstamo o también con una transferencia definitiva.

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Así las cosas, Nico González definirá su futuro en los próximos días. Por el momento el jugador no se pronunció al respecto, aunque su intención sería la de permanecer en Atlético de Madrid, en donde se convirtió en una pieza clave para el entrenador argentino, Diego Simeone.

Nico González se refirió al apodo con el que lo bautizó Lionel Scaloni

En la conferencia de prensa posterior al triunfo 3 a 2 sobre Egipto, Lionel Scaloni se refirió a Nico González como el ”caballo”. Al respecto, el futbolista, entre risas en la misma entrevista, comentó: ”Se volvió loco… Me dijo el ‘Caballo González’… Hijo de pu… El Toro (por Lautaro Martínez), el Caballo, parece Temaiken ahí en Escobar”.