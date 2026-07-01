Noruega, Francia y México, a octavos de final: así quedó el cuadro del Mundial 2026

Se desarrollan los 16avos del Mundial 2026 y cada vez más equipos arman las valijas y se despiden del sueño de levantar el trofeo más preciado. En cambio, los ganadores se ilusionan un poco más y ya piensan en sus rivales de octavos de final.

En el primero de los tres partidos de este martes, Erling Haaland le dio la victoria sobre el final a Noruega ante Costa de Marfil para depositar a su equipo en la próxima ronda y firmar la mejor actuación de la historia de su selección a 28 años de su última participación.

Posteriormente, la Selección de Francia entregó otra exhibición y confirmó su condición de candidato a llegar a su tercera final consecutiva. Con un doblete de Kylian Mbappé, los galos golearon a Suecia y están en octavos.

Por la noche, tras una demora por el clima sobre el Estadio Azteca, la Selección de México encadenó una nueva victoria como local en la cita y ya está en los octavos de final. Fue victoria por 2-0 ante un Ecuador que nunca respondió tras verse superado con holgura en el primer tiempo.

¡UFF, GOLAZO DE MÉXICO!



Raúl Jiménez no dudó y puso el 2-0 ante Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/ARhmrKqYPj — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Los 16avos de final del Mundial continuarán este miércoles con tres nuevos duelos. Inglaterra chocará ante la República Democrática del Congo a las 13, hora argentina. Luego, a las 17, Bélgica se verá las caras ante Senegal, mientras que Estados Unidos y Bosnia se enfrentarán a las 21.

Publicidad

Así está el cuadro del Mundial 2026

Cuándo juega Argentina por el Mundial 2026

El próximo compromiso de la Selección Argentina es el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán avanzar a una nueva ronda el viernes 3 de julio a las 19, hora argentina.

Datos clave

2-0 fue la victoria de México ante Ecuador para clasificar a octavos.

fue la victoria de ante para clasificar a octavos. Dos goles marcó Kylian Mbappé en el triunfo de Francia sobre Suecia .

marcó en el triunfo de sobre . 3 de julio jugará la Selección Argentina ante Cabo Verde en Miami.