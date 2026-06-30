Se hizo viral: la increíble predicción de Diego Maradona sobre el Mundial 2026 que ya se cumplió

En 2018, dos años antes de su muerte, el astro argentino se despachó con un pronóstico contundente de la Copa del Mundo que se está jugando.

Se está desarrollando el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Un Mundial que se viene esperando desde hace mucho tiempo y que, en su momento, generó revuelo por la designación de tres países en conjunto para la organización del mismo. Inclusive, alguien que supo manifestarse al respecto fue el mismísimo Diego Armando Maradona.

Allá por 2018, hace ya ocho años, Maradona, en diálogo con el reconocido periodista Víctor Hugo Morales, se despachó con un análisis contundente y con una predicción muy filosa con respecto a la presente Copa del Mundo que se juega en el territorio norteamericano. En ese contexto, uno de sus pronósticos ya se cumplió.

“No me gusta. No hay pasión. Los canadienses serán buenos esquiadores y todo lo que quieran”, comenzó disparando el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. Lo hizo dos años antes de su fallecimiento, cuando todavía no había tomado las riendas tácticas de Gimnasia y Esgrima La Plata, su último equipo.

Diego Maradona, sin filtro. (Foto: Getty)

“Los americanos (estadounidenses) quisieron hacer cuatro tiempos de 25 minutos cada uno por la publicidad. 100 minutos teníamos que jugar”, continuó indicando quien supo ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Sí, justamente algo que se está desarrollando en el Mundial 2026, con las dos pausas de rehidratación.

“Y acá sale ganando México, cuando México no lo merece. Porque, en realidad, gana dos partidos, llega a jugar contra Brasil o Alemania, y afuera”, culminó Maradona, haciendo referencia al poco peso específico que logra el conjunto ahora comandado tácticamente por el Vasco Aguirre cuando llega a instancias decisivas.

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Precisamente, las mencionadas pausas de rehidratación se han transformado en una de las modificaciones implementadas recientemente por la FIFA que más polémica han generado entre los protagonistas y los espectadores. No es un detalle menor que, a menudo, se escuchen silbidos y reprobaciones ante cada una de ellas.

La premonición de Maradona

SE VUELVE VIRAL LA PREDICCIÓN DE MARADONA SOBRE EL MUNDIAL 2026.



Un antiguo comentario de Diego Maradona, realizado en 2018, volvió a viralizarse durante el Mundial 2026. En aquella ocasión, el astro argentino bromeó sobre la organización del torneo al decir que "Canadá que… pic.twitter.com/G5JDeQtNFi — RTP Ecuador 96.5 Fm (@RtpEcuador) June 29, 2026

DATOS CLAVE

Diego Maradona predijo en 2018 los partidos con pausas comerciales en el Mundial 2026.

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El Mundial 2026 implementó pausas de rehidratación que generan polémicas y silbidos en el público.