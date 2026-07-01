Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 2 de julio

La agenda de encuentros de una nueva jornada de la Copa del Mundo, en la cual continúan desarrollándose los 16avos de final.

Los 16avos de final del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá siguen su marcha y están cada vez más cerca de encontrar su punto final. En medio de ese panorama, este miércoles, los seleccionados de Inglaterra, Bélgica y el propio Estados Unidos lograron los pasajes ante República Democrática del Congo, Senegal y Bosnia y Herzegovina, respectivamente.

Como consecuencia de ello, los octavos de final de la Copa del Mundo están realmente cerca. Pero, claro, todavía restan por resolverse algunos cruces completamente determinantes y también atractivos. Y, como no podía ser de otra manera, este jueves 2 de julio se despachará con una propuesta inmejorable de encuentros.

La actividad se iniciará con una nueva presentación de España, quien es, para muchos, uno de los principales candidatos al título en el Mundial. La Furia Roja, que todavía no expuso su mejor versión en lo que va del torneo, se encontrará frente a frente con Austria, que culminó en la segunda colocación del grupo que lideró Argentina.

Luego llegará el turno de otro peso pesado como Portugal. Con el inagotable Cristiano Ronaldo entre sus filas, el combinado lusitano tendrá una prueba de fuego ante el siempre complicado elenco de Croacia. Y, por último, ya en la medianoche de Argentina, Suiza y Argelia chocarán poniendo en juego otro de los boletos a disposición.

PARTIDOS DEL JUEVES 2 DE JULIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

España vs. Austria

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

Portugal vs. Croacia

BMO Field Stadium (Toronto), Canadá

20:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro, Telefé, TyC Sports y Claro.

Suiza vs. Argelia

BC Place Stadium (Vancouver), Canadá

00:00 horas (del viernes 3/7) | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro.

El cuadro del Mundial 2026