Lionel Scaloni elogió a Cabo Verde antes del duelo de Argentina: “No sorprende, son un buen equipo”

Este viernes 3 de julio, la Selección Argentina se enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, buscando la clasificación a la próxima ronda y no quedar eliminado. En ese sentido, Lionel Scaloni rompió el silencio en la conferencia de prensa protocolar el día previo al encuentro, tal como lo diagrama la FIFA en su reglamento de la cita máxima.

Antes de comenzar con su discurso, el entrenador se tomó unos segundos y expresó: “Antes que nada, quería mandarle un fuerte abrazo y condolencias a la familia de los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío. Es terrible lo que pasó y lo que están viviendo“. Y luego sí, empezó su relato habitual al contestar las preguntas.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

De cara al partido ante Cabo Verde, manifestó: “Estamos bien. Ilusionados, pero hay un rival que hay que respetar porque hizo bien las cosas. El margen se achica“. Inmediatamente después, el director técnico agregó: “Es un encuentro que el que pierde se vuelve, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento. No va a ser fácil, es la realidad“.

Lo cierto es que Scaloni sentenció: “No nos sorprende, son un buen equipo“. Pocos segundos más tarde que esa frase, continuó: “No ha perdido, incluso contra Arabia mereció ganar. Salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie“. Y por si todavía quedaban dudas de la consideración del rival, sumó: “No están acá de casualidad. Ya lo estábamos analizando”.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

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En vísperas de lo que será el cotejo en el Hard Rock Stadium que estará plagado de fanáticos albicelestes, sostuvo: “Desde que estoy en la Selección Argentina, siempre la hinchada ha sido un plus“. Automáticamente, redobló la apuesta y tiró: “Nos encanta porque nos da algo más, es evidente. Los jugadores son un hincha más, pero jugando con la camiseta, nunca es una presión“.

Además, el oriudo de Pujato se refirió a otros elencos. “Francia está muy bien, Brasil también“, reconoció en primera instancia. “México hizo un gran partido contra Ecuador, Colombia está muy bien. España, lógicamente, Portugal e Inglaterra van a estar peleando“, añadió después. Y luego, cerró: “Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta, es un gran equipo”.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina. (Getty Images)

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En cuanto a que Lionel Messi anotó prácticamente todos los tantos de Argentina, Scaloni no esquivó la pregunta y fue sincero. “Hemos tenido situaciones, entonces no es preocupante“, respondió al principio. “Me encantaría que repartamos los goles entre todo el equipo, pero mientras haya goles y ganemos…“, culminó el experimentado entrenador.

Argentina busca un lugar en los 8vos de final del Mundial 2026

Si la Selección Argentina vence a Cabo Verde este viernes 3 de julio en Miami, avanzará a los 8vos de Final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que enfrentaría al ganador del duelo que protagonizarán Australia y Egipto, también el viernes, en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.