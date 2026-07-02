Boca hoy: se despidió Cavani, se aleja Romaña y más

Los días del mercado de pases de Boca vienen movidos en cuanto a salidas. Luego de la rescisión de Ander Herrera y el préstamo de Agustín Martegani, se confirmó que Edinson Cavani dejará de pertenecer al club. Además, Jhohan Romaña se aleja del club.

Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó de ser jugador de Boca

Se terminó la era de Edinson Cavani en Boca. Tras tres temporadas en el club, en las que las lesiones le jugaron una mala pasada, el uruguayo firmó la rescisión anticipada de su contrato y de esta manera oficialmente dejó de pertenecer a la institución.

Luego de un año en el que tan solo pudo jugar dos partidos a causa de un problema en la espalda, el delantero uruguayo había decidido operarse para regresar en este semestre, pero el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no iba a entrar en sus planes.

Cavani se despidió de Boca

Los últimos meses fueron un verdadero calvario para Edinson Cavani. El uruguayo padeció molestias físicas casi de manera permanente y casi nunca se pudo entrenar a la par de sus compañeros. La imposibilidad de competir por un puesto, sumado a los escasos minutos que sumó hicieron que su vínculo contractual con Boca sea rescindido.

Luego de esto, el atacante uruguayo compartió un video en sus redes sociales en el que dijo: “Hola Bosteros, bueno ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquí en 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá.

Jhohan Romaña se aleja de Boca

Una de las prioridades de Boca en este mercado de pases es la de reforzar la zaga central, por lo que uno de los principales apuntados por la dirigencia fue Jhohan Romaña, el central colombiano que se desempeña en San Lorenzo y por el que realizaron una oferta formal.

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Si bien había un interés concreto por parte del Xeneize, todo parece indicar que el defensor continuará su carrera en León de México, ya que está cerca de llegar a un acuerdo tanto con el club como con el futbolista para comprar su pase y que firme un contrato a largo plazo.