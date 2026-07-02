Con Jürgen Klopp incluido: el plan de Alemania para ahorrarse 14 millones de euros del contrato de Julian Nagelsmann

No pudo superar a Paraguay en los penales, los teutones quedaron con las manos vacías y desde la DFB piensan en su salida.

Alemania quedó eliminada del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a manos de Paraguay y desató una ola de críticas que no solo alcanzó a Julian Nagelsmann, sino que también a los futbolistas. De hecho, no solo fue la prensa quien lanzó dardos muy filosos, sino que Lothar Matthäus no tuvo piedad y evitó el consuelo.

El enojo de las autoridades germanas es total. Y al entrenador se lo comunicaron. De hecho, durante las últimas horas, desde BILD confirmaron que los miembros de la Deutscher Fußball-Bund le aconsejaron que renuncie a su cargo, ya que quieren contratar a Jürgen Klopp, a pesar de que está retirado de la dirección técnica y que está trabajando como director de fútbol de la empresa Red Bull.

En el caso de que Nagelsmann no presente la renuncia a su cargo, donde posee contrato hasta el 31 de julio de 2028, el plan que poseen en la DFB es destituirlo. Pero claro, quieren evitar llegar a ese punto porque deberán indemnizarlo con 14 millones de euros, ya que percibe siete millones por cada año de vínculo.

Por ahora, continúa al mando, la decisión final aún está pendiente. Nagelsmann, como anunció en su última aparición pública, tuvo la oportunidad de explicar a la comisión de la DFB las razones detrás del fracaso de Alemania en la Copa del Mundo y cómo puede revertirlo. Pero su carrera está más cerca de decirle adiós al seleccionado teutón que de continuar.

Julian Nagelsmann dijo que no va a renunciar a su rol de entrenador de la Selección de Alemania a pesar de la eliminación sufrida con Paraguay.

Julian Nagelsmann se refirió a su futuro

Al respecto de lo que fue la temprana despedida de Alemania del torneo que se está jugando en tierras norteamericanas, el que habló fue su entrenador, Julian Nagelsmann: “Esta es la tercera eliminación consecutiva, por lo que ya no somos parte de los equipos de primer nivel. Si te elimina Paraguay, no somos un equipo de primer nivel”.

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En esa misma línea, en conferencia de prensa, el estratega teutón manifestó sus sensaciones por el inesperado resultado y aclaró que, más allá del fracaso, su intención es continuar en el cargo: “Estoy muy decepcionado. Sé que mucha gente quiere que me vaya, pero me encantaría seguir si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) me quiere. Le daré mis argumentos a las autoridades. No soy alguien que huye”.

Alemania solo ganó cuatro partidos en la Copa del Mundo desde que fue campeón en Brasil 2014

La última gran participación de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo fue en Brasil 2014, edición en la que fue campeón. De ahí en más, se despidió en fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, además de la última derrota mencionada en los 16vos de final de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Alemania fue eliminada a manos de Paraguay. (Megan Briggs/Getty Images)

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Por cierto, tras aquella final en el Estadio Maracaná frente a Argentina, el conjunto teutón solo acumuló cuatro victorias en la competencia: 2-1 vs. Suecia en 2018, 4-2 a Costa Rica en 2022 y 7-1 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil en el torneo que se está llevando a cabo en Norteamérica.

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