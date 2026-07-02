Por la roja a Folarin Balogun, Estados Unidos pide cambiar la forma de implementar el VAR

El país anfitrión criticó la utilización de la cámara lenta para revisar las jugadas de expulsión en la Copa del Mundo. El pedido de la prensa.

La contundente victoria sobre Bosnia y Herzegovina no fue redonda para Estados Unidos, que sufrió la expulsión de Folarin Balogun por una fuerte entrada sobre Tarik Muharemović. Esto significa que los anfitriones deberán enfrentar a Bélgica sin su mejor jugador, por una sanción que muchos consideraron injusta.

La prensa del país norteamericano se mostró en contra de la forma en la que el venezolano Juan Soto le mostró la jugada al brasileño Raphael Claus para que tome la decisión de mostrarle la tarjeta roja al atacante. Aseguran que la utilización de la cámara lenta “elimina el contexto de la acción”.

Un artículo publicado en The Athletic pide “acabar con las repeticiones en cámara lenta del VAR” porque están “distorsionando las decisiones de los árbitros”. El medio estadounidense señala que esta forma de implementar la tecnología influyen decisivamente en la toma de decisiones y transforma una mala jugada en un “espectáculo lamentable”.

“Se trató de un simple pase hacia adelante de Robinson, donde dos jugadores forcejearon por la posición, y cuando el defensor bosnio se interpuso, el delantero estadounidense, desequilibrado, cayó de forma desafortunada sobre el tobillo de su oponente”, fue la interpretación de la jugada del periódico.

Cabe remarcar que Raphael Claus ni siquiera había cobrado infracción al momento de ver esa situación. De todas formas, The Athletic excluye al brasileño de la responsabilidad por su sanción disciplinaria: “Basandándonos en las imágenes, la decisión es comprensible”.

Piden que solo se muestren las jugadas en tiempo real

El pedido de la prensa estadounidense es contundente: que los árbitros solo puedan ver las jugadas en tiempo real, sin cámara lenta ni pausas en los puntos de contacto, tal como sucedió siempre antes de la implementación de la tecnología en el fútbol.

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“El uso reiterado de la cámara lenta parece contravenir el espíritu de las directrices del VAR y haberse utilizado para exagerar la intensidad de la infracción”, señala el artículo, que sostiene: “La FIFA debe usar la injusticia sufrida por Balogun como un precedente, poniendo fin de una vez por todas al uso injusto y difamatorio de la cámara lenta y los fotogramas congelados“.

Cuándo se juega Estados Unidos vs. Bélgica

El encuentro entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo lunes 6 de julio a partir de las 21 (hora de Argentina) en el Lumen Field, estadio ubicado en la ciudad de Seattle, Estado de Washington.