Juan Manuel Cerúndolo perdió ante Berrettini en tres sets y Argentina se quedó sin representantes en Roland Garros

El argentino cayó en sets corridos frente al italiano en los octavos de final y cerró el mejor Grand Slam de su carrera, marcado por el triunfo histórico ante Sinner y un gran salto en el ranking ATP.

Fin del sueño para Juan Manuel Cerúndolo en París. El argentino, que había sacudido el cuadro con la eliminación de Jannik Sinner y alcanzó por primera vez los octavos de final de un Grand Slam, perdió ante Matteo Berrettini (105°) por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6), por los octavos de final de Roland Garros, en un partido de más de dos horas y media que cerró la participación albiceleste en el certamen.

La diferencia apareció rápido. Berrettini tomó la iniciativa desde el arranque, se impuso en los primeros tres games y condenó a Cerúndolo a pelearla de atrás, con un juego varios metros detrás de la línea de base y sin tener el ritmo con el saque. Si bien el argentino logró sostener algunos turnos complejos, donde no pudo concretar un break point a favor, nunca terminó de sentirse cómodo en el primer set frente a un rival más agresivo.

Con el correr del partido, Cerúndolo ajustó sensaciones y empezó a competir desde otro lugar. El segundo parcial se jugó sin margen para ninguno de los dos y ahí apareció su mejor versión, más firme desde el fondo y con mayor confianza para abrir la cancha. Aun así, Berrettini volvió a imponer condiciones en el tie-break y quedó a un set del cierre.

Lejos de derrumbarse, Cerúndolo volvió a competir de igual a igual en el tercer parcial. Consiguió un quiebre para adelantarse 4-2 y hasta sacó para quedarse con el set cuando estaba 5-4. Sin embargo, Berrettini recuperó terreno y el partido desembocó otra vez en un desempate. El argentino llegó a disponer de tres set points, pero no pudo concretarlos y terminó cediendo 8-6 en el tie-break. En cuartos de final, Berrettini enfrentará al ganador del cruce entre Frances Tiafoe y Matteo Arnaldi.

Berretini, el verdugo de Cerúndolo en Roland Garros, aguarda en cuartos de final (Getty Images).

La gira sobre polvo de ladrillo deja señales muy fuertes para el argentino. Había llegado a París como número 56 del ranking ATP, después de conquistar el Challenger de Bordeaux, y la actuación en Roland Garros le permitirá escalar hasta el puesto 44, la mejor ubicación de toda su carrera profesional.

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Se terminó la presencia argentina en Roland Garros

Con la caída de Cerúndolo, Argentina se quedó sin representantes en el cuadro masculino de Roland Garros. El menor de los hermanos había sido el único en alcanzar la segunda semana del torneo y protagonizó una de las sorpresas más importantes al eliminar al número uno del mundo.

En tercera ronda también habían quedado eliminados Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Thiago Tirante, mientras que en segunda ronda se despidieron Román Burruchaga, Facundo Díaz Acosta, Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti. En el debut habían caído Sebastián Báez y Tomás Etcheverry.

Datos clave

El tenista Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado de Roland Garros 2026 en octavos de final.

quedó eliminado de Roland Garros 2026 en octavos de final. Cayó ante el italiano Matteo Berrettini en tres sets, tras 2 horas y 33 minutos de juego.

en tres sets, tras 2 horas y 33 minutos de juego. Su gran actuación en París le permitirá escalar hasta el puesto 44 del ranking ATP, el mejor de su carrera.