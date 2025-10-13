Este lunes 13 de octubre de 2025 se confirmó la clasificación de otra selección al Mundial de 2026. Se hizo historia en África, Cabo Verde, el pequeño archipiélago, formado por diez islas volcánicas y varios islotes, logró meterse al primer mundial de su historia. Apenas tiene una población cercana a los 600.000 habitantes.

Cabo Verde venció a Eswatini en el último partido de su grupo y aseguró el billete al Mundial de 2026, dejando a un histórico y potencia como Camerún en el repechaje. “Los Tiburones Azules” hicieron 23 puntos en el grupo D y superaron a todos.

Cabo Verde hizo historia después de vencer a Camerún el pasado 9 de septiembre con un solitario gol de Dailon Livramento, en una victoria que fue celebrada como un hito nacional con toda la hinchada entrando a la cancha a abrazar a sus jugadores.

Hay grandes historias detrás de esta gesta de Cabo Verde, como que el equipo contactó a Roberto Lopes, que nació en Irlanda y jugó para el equipo Sub-19, sin embargo, la Federación lo mensajeó por LinkedIn y le ofreció jugar para su selección y el jugador aceptó.

Cabo Verde se ubica en el puesto 70 del Ranking FIFA y con esta clasificación seguramente escalará puestos, sin embargo, está lejos de un bombo 3 para el sorteo del Mundial, por lo cual, terminará jugando en el Bombo 4, pero estará en el primer mundial de su historia.

¿Cuándo vale el equipo de Cabo Verde?

De acuerdo a la información de Transfermark, Cabo Verde tiene un precio de 27 millones, donde su jugador más caro es Kevin Lenini que alcanza un valor de 5 millones de dólares. Los ‘Tiburones Azules’ seguramente serán uno de los equipos con peor valoración en el Mundial de 2026.

¿Qué idioma se habla en Cabo Verde?

En Cabo Verde el idioma oficial es el portugués, ya que fue una colonia de Portugal. De ahí que, en redes sociales varios hinchas de Brasil estén apoyando a la selección en este increíble gesta mundialista.

Todos los clasificados al Mundial de 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

Cabo Verde (CAF)

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC) : quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . África (CAF) : quedan 3 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . Concacaf : quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje .

: quedan (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y . Conmebol : No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje .

: No quedan (todas ya cubiertas) y . Oceanía (OFC) : queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

: queda (ya tiene su directo). Europa (UEFA): quedan 16 plazas directas por decidir.

