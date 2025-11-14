Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

Es una isla en el Caribe, goleó 7 a 0 y está a un empate de jugar el Mundial 2026

Podría transformarse en la nación más pequeña en jugar una Copa del Mundo si suma un punto en su último partidos de Eliminatorias CONCACAF.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Podría convertirse en el país más pequeño en la historia de los mundiales
© X/TheBlueWaveFFKPodría convertirse en el país más pequeño en la historia de los mundiales

La decisión de FIFA de expandir la Copa del Mundo y aumentar la cantidad de selecciones de 32 a 48 ha provocado que naciones que en otro tiempo veían la clasificación como una utopía, hoy ya hayan clasificado o estén a punto de hacerlo. Países como Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania ya aseguraron su clasificación al Mundial 2026, el primero en sus respectivas historias, y todavía quedan grandes sorpresas que podrían hacer lo propio.

Y para ello hay que mirar las Eliminatorias CONCACAF; donde Estados Unidos, México y Canadá, sus habituales clasificados, liberaron cupo al ser los organizadores del torneo. Y, en la última fase de sus Eliminatorias, con un partido restante, Curazao está a un empate de meterse en su primer mundial.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas y, de no perder contra Jamaica, jugará el Mundial. (IG/curacao_footbal)

Curazao goleó 7-0 a Bermudas y, de no perder contra Jamaica, jugará el Mundial. (IG/curacao_footbal)

La isla paradisíaca que fuera colonia neerlandesa, ubicada en el Mar Caribe apenas al norte de Venezuela, cuenta con 156,000 habitantes y una extensión de 444 km² de superficie, con un largo de apenas 60 kilómetros. Y ayer dio un paso más que importante de cara al Mundial 2026, al vencer por 7 a 0 a Bermudas.

Dicho triunfo, sumado al empate que Trinidad y Tobago le sacó a Jamaica, permitió que “La Familia Azul“, nombre que recibe el seleccionado de Curazao, se transforme en el nuevo líder del Grupo B, con 11 puntos, uno más que los Reggae Boyz, sus rivales en la última fecha de Eliminatorias CONCACAF.

Publicidad

De esta forma, Curazao y Jamaica se jugarán una especie de final por clasificar al Mundial 2026, partido que se jugará en Kingston, capital jamaiquina, el próximo martes por la noche. Eso sí, el empate beneficia a Curazao, que si logra aguantar el embate del local, estará en el mundial. Por su parte, Jamaica quiere jugar su primera Copa del Mundo en 28 años; su última participación fue en Francia 1998.

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

ver también

Todos los clasificados al Mundial 2026: cuántos cupos quedan y cuándo se definen

En caso de lograr la clasificación al Mundial 2026, Curazao se transformaría en el país con menos habitantes en la historia de los mundiales, por delante de Islandia, que clasificó en 2018 con 353,000 habitantes, y Cabo Verde, que debutará en el Mundial 2026 y tiene una población de 527.000 habitantes.

En síntesis

  • Curazao, con 156.000 habitantes, está a un empate de clasificar a su primer Mundial en las Eliminatorias CONCACAF.
  • El triunfo 7-0 de Curazao contra Bermudas lo colocó como líder del Grupo B con 11 puntos.
  • Curazao jugará la última fecha contra Jamaica en Kingston con la ventaja de que el empate le da la clasificación al Mundial 2026.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    "Si llega una oferta de 15 palos, Boca lo larga a Zeballos, y se merece una oportunidad en Europa"

    ggrova
    german garcía grova

    Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

    Lee también
    Boca hoy: Ander Herrera titular, las chances de Superclásico en octavos de final y más
    Boca Juniors

    Boca hoy: Ander Herrera titular, las chances de Superclásico en octavos de final y más

    Con España y Croacia: los seis países europeos que pueden clasificar al Mundial 2026 hoy
    Mundial 2026

    Con España y Croacia: los seis países europeos que pueden clasificar al Mundial 2026 hoy

    Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?
    River Plate

    Ruberto pide pista en Reserva: ¿Gallardo lo cita vs. Vélez?

    Dónde juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional
    Selección Argentina

    Dónde juega la Selección Argentina vs. Angola por el amistoso internacional

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    Better Collective Logo