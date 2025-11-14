Es una isla en el Caribe, goleó 7 a 0 y está a un empate de jugar el Mundial 2026

La decisión de FIFA de expandir la Copa del Mundo y aumentar la cantidad de selecciones de 32 a 48 ha provocado que naciones que en otro tiempo veían la clasificación como una utopía, hoy ya hayan clasificado o estén a punto de hacerlo. Países como Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania ya aseguraron su clasificación al Mundial 2026, el primero en sus respectivas historias, y todavía quedan grandes sorpresas que podrían hacer lo propio.

Y para ello hay que mirar las Eliminatorias CONCACAF; donde Estados Unidos, México y Canadá, sus habituales clasificados, liberaron cupo al ser los organizadores del torneo. Y, en la última fase de sus Eliminatorias, con un partido restante, Curazao está a un empate de meterse en su primer mundial.

Curazao goleó 7-0 a Bermudas y, de no perder contra Jamaica, jugará el Mundial. (IG/curacao_footbal)

La isla paradisíaca que fuera colonia neerlandesa, ubicada en el Mar Caribe apenas al norte de Venezuela, cuenta con 156,000 habitantes y una extensión de 444 km² de superficie, con un largo de apenas 60 kilómetros. Y ayer dio un paso más que importante de cara al Mundial 2026, al vencer por 7 a 0 a Bermudas.

Dicho triunfo, sumado al empate que Trinidad y Tobago le sacó a Jamaica, permitió que “La Familia Azul“, nombre que recibe el seleccionado de Curazao, se transforme en el nuevo líder del Grupo B, con 11 puntos, uno más que los Reggae Boyz, sus rivales en la última fecha de Eliminatorias CONCACAF.

De esta forma, Curazao y Jamaica se jugarán una especie de final por clasificar al Mundial 2026, partido que se jugará en Kingston, capital jamaiquina, el próximo martes por la noche. Eso sí, el empate beneficia a Curazao, que si logra aguantar el embate del local, estará en el mundial. Por su parte, Jamaica quiere jugar su primera Copa del Mundo en 28 años; su última participación fue en Francia 1998.

En caso de lograr la clasificación al Mundial 2026, Curazao se transformaría en el país con menos habitantes en la historia de los mundiales, por delante de Islandia, que clasificó en 2018 con 353,000 habitantes, y Cabo Verde, que debutará en el Mundial 2026 y tiene una población de 527.000 habitantes.

En síntesis

Curazao , con 156.000 habitantes , está a un empate de clasificar a su primer Mundial en las Eliminatorias CONCACAF.

, con , está a un empate de clasificar a su en las Eliminatorias CONCACAF. El triunfo 7-0 de Curazao contra Bermudas lo colocó como líder del Grupo B con 11 puntos .

de contra lo colocó como líder del Grupo B con . Curazao jugará la última fecha contra Jamaica en Kingston con la ventaja de que el empate le da la clasificación al Mundial 2026.

