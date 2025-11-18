Nació en una isla de 80.000 habitantes, representa a otra selección y metió el gol agónico para la clasificación al Mundial 2026

Historias de futbolistas nacidos en otra nación a la que representan como selección hay miles. Sin embargo, pocas resultan tan curiosas como la de Kieran Tierney. El lateral izquierdo, conocido por su paso por el Arsenal y la Real Sociedad, tiene en su lomo más de 50 partidos como internacional con la Selección de Escocia, pero ninguno de ellos fue más importante que el que vivió este 18 de noviembre.

Tierney fue suplente esta noche en Glasgow en el compromiso ante Dinamarca, en el que Escocia cerraba su participación en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Un empate o derrota dejaba a los daneses adentro del certamen y obligaba al local a disputar el repechaje. A los 93′, el partido seguía empatado, hasta que el actual jugador de Celtic sacó un zurdazo a colocar y marcó el 3 a 2 que metió a Escocia al Mundial de manera directa.

Sobre el final, su compañero de equipo Kenny Mclean convirtió el 4 a 2 final desde mitad de cancha, que sentenció la historia de definitivamente. Lo cierto es que, sin el gol de Tierney, Escocia no hubiese logrado la clasificación. Quién diría que la misma iba a darse gracias a un futbolista nacido fuera de las fronteras escocesas.

Tweet placeholder

Es que resulta que Kieran Tierney nació en la insólita Isla de Man, un territorio dependiente de la Corona Británica que se encuentra en el Mar de Irlanda, justo en medio de las Islas de Irlanda y Gran Bretaña. La nación isleña tiene un total de 83.000 habitantes y una superficie de 572 km2, lo que la ubica en el puesto 194 a nivel mundial. En su capital, Douglas, nació Tierney el 5 de junio de 1997, y 28 años después fue el encargado de clasificar a Escocia a su primer Mundial en el siglo XXI, ya que desde Francia 98 que no participan de uno.

De la Isla de Man a Escocia, sin escalas

Si bien Tierney nació en la particular Isla de Man, lo cierto es que con apenas 10 meses de nacido se mudó con su familia a Escocia, y allí se crió y creció durante toda su vida. Por cuestiones de nacimiento, el lateral izquierdo podía elegir entre la propia Escocia, Irlanda, Irlanda del Norte e Inglaterra como nación a representar. La elección se dio a sus 8 años, cuando se anotó en las infantiles del Celtic y mamó la cultura futbolística escocesa. En 2014 ya era una joven promesa de la selección azul, siendo parte de la sub 18.

Publicidad

Publicidad

ver también Todas las selecciones que se clasificaron al Mundial 2026 en la fecha FIFA de noviembre

De todas formas, Tierney nunca olvidó sus orígenes. “Nací en la Isla de Man. Es extraño, pero me siento orgulloso y vuelvo a menudo“, supo señalar en entrevistas dadas hace casi una década. Su orgullo por su tierra natal, incluso, lo llevaron a pensar en disputar el Mundial ConIFA, el torneo organizado para estados, minorías o regiones que no están asociadas a FIFA.

Sobre esto, reveló: “Es cierto. Me pidieron que participara, pero no lo hice. Quizá en un futuro, nunca se sabe, podría acabar allí. Es algo que me gustaría hacer“. Cabe destacar que este Mundial lo disputan seleccionados como Abjasia, Chipre del Norte, Kurdistán, Somalilandia y el Tíbet, y la Isla de Man lo hace bajo el nombre de Ellan Mannin, el nombre de la isla en el idioma autóctono junto con el inglés: el manés.

En lo que respecta a la política y la geografía, la representación internacional y defensa de la isla son responsabilidades del Gobierno del Reino Unido, pero todavía tiene una identidad internacional separada, por lo que se cataloga como una dependencia de la Corona Británica autogobernada. El territorio posee población desde tiempos de antes de Cristo, y ha tenido influencia gaélica en su historia.

Publicidad

Publicidad

Gracias al gol de Tierney, Escocia irá al Mundial

No hay registros de otro futbolista nacido en la Isla de Man que pueda decir presente en un Mundial. Lógicamente, la lista de convocados de Escocia para el certamen no está confirmada, ya que restan seis meses para el inicio de la contienda, pero en caso de ser citado por el entrenador Steve Clark, podríamos estar hablando del primer manés que forma parte de la Copa del Mundo.

Escocia estuvo presente en las ediciones de 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998, y desde ese entonces no volvió a un Mundial hasta este 18 de noviembre, en el que el seleccionado británico venció 4 a 2 a Dinamarca y mandó a su rival al repechaje europeo, mientras confirmaban su pase de manera directa en la agonía del encuentro gracias al 3-2 parcial de Tierney.

Escocia celebra el gol de Tierney, que le dio la clasificación al Mundial 2026 (Getty)

Publicidad

Publicidad

El Ejército del Tartán, así, se metió a una Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia, y buscarán superar por primera ocasión una fase de grupos, algo que hasta este momento se les hizo imposible.

La carrera de Kieran Tierney

El lateral izquierdo surgió en las inferiores de Celtic y fue considerado una de las máximas promesas de su selección desde sus primeros pasos profesionales. Luego de 3 años en el equipo de Glasgow, Tierney fue vendido en 30 millones de euros al Arsenal, donde pasó cuatro temporadas alternando titularidades, suplencias y bajas por lesión.

Tras una temporada a préstamo en la Real Sociedad, el futbolista regresó a los Gunners, donde no fue tenido en cuenta por Mikel Arteta y terminó marchándose a mediados de este 2025 con el pase en su poder. Su destino fue el equipo de sus amores, el Celtic. Hoy, con 28 años, acumula 14 títulos entre el equipo escocés y el Arsenal, y lleva más de 400 partidos disputados acumulando los tres clubes de su carrera y la Selección. De la Isla de Man, al Mundial.

Publicidad