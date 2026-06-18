Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este jueves 18 de junio

La agenda del octavo día de la Copa del Mundo, donde comienza a desarrollarse la segunda fecha correspondiente a la fase de grupos.

No hay descanso en el marco del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Así las cosas, la primera fecha de la fase de grupos ya encontró su punto final, mientras que, este jueves 18 de junio, comienza a disputarse la segunda fecha. Y lo hace con nada más ni nada menos que cuatro partidos.

Se trata del puntapié inicial de la segunda rueda, tanto en el Grupo A como en el Grupo B. Una instancia definitivamente trascendental en la que varios seleccionados pueden sellar su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo, mientras que otros tantos se presentan sin margen de error para seguir con posibilidades.

La actividad se iniciará con el compromiso que pondrá frente a frente a República Checa y Sudáfrica, dos equipos que arrancaron el Mundial con derrotas y que necesitan sumar de forma urgente. Un rato más tarde llegará el turno de Suiza enfrentando a Bosnia, dos combinados que cosecharon empates en sus respectivas presentaciones.

En tercera instancia, se cerrará la segunda fecha del Grupo B con un nuevo partido de Canadá, uno de los anfitriones, topándose con Qatar. Y, por último, México buscará el anhelado boleto rumbo a la próxima instancia del Mundial cuando juegue ante Corea del Sur, un conjunto que sorprendió gratamente en su debut.

PARTIDOS DEL MIÉRCOLES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

(Horarios y televisación de la República Argentina)

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos

13:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Suiza vs. Bosnia (Grupo B)

SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+, Telefé y Claro

Canadá vs. Qatar (Grupo B)

BC Place Stadium (Vancouver), Canadá

19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime y Claro

México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio Akron (Guadalajara), México

22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, TyC Sports y Claro

Las posiciones del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026