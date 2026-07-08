Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 8 de julio

Se terminaron los octavos de final del Mundial 2026 que se lleva a cabo, de manera conjunta, en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, los seleccionados de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza se clasificaron para la próxima instancia.
Los mencionados combinados dejaron en el camino a Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia, respectivamente. De esta manera, se metieron directo y sin escalas en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sí, los ocho sobrevivientes que seguirán luchando para hacerse con el título.
En medio de ese panorama, no es un detalle menor que este miércoles 8 de julio no habrá partidos correspondientes al Mundial 2026. Por el contrario, habrá una jornada de descanso antes de que comiencen a desarrollarse los cuartos de final. Los mismos tendrán su puntapié inicial, más precisamente, el próximo jueves 9 de julio.
PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL
(Horarios y televisación de la República Argentina)
Francia vs. Marruecos
9/7 (17:00) – Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos
España vs. Bélgica
10/7 (16:00) – SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
Noruega vs. Inglaterra
11/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos
Argentina vs. Suiza
11/7 (22:00) – Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos