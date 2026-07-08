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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 8 de julio

Culminaron los encuentros correspondientes a los octavos de final de la Copa del Mundo. Todos los detalles de lo que viene.

Argentina jugará ante Suiza en cuartos de final.
© GettyArgentina jugará ante Suiza en cuartos de final.

Se terminaron los octavos de final del Mundial 2026 que se lleva a cabo, de manera conjunta, en Estados Unidos, México y Canadá. En medio de ese panorama, los seleccionados de Marruecos, Francia, Noruega, Inglaterra, España, Bélgica, Argentina y Suiza se clasificaron para la próxima instancia.

Los mencionados combinados dejaron en el camino a Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia, respectivamente. De esta manera, se metieron directo y sin escalas en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Sí, los ocho sobrevivientes que seguirán luchando para hacerse con el título.

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En medio de ese panorama, no es un detalle menor que este miércoles 8 de julio no habrá partidos correspondientes al Mundial 2026. Por el contrario, habrá una jornada de descanso antes de que comiencen a desarrollarse los cuartos de final. Los mismos tendrán su puntapié inicial, más precisamente, el próximo jueves 9 de julio.

PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL

(Horarios y televisación de la República Argentina)

Francia vs. Marruecos

9/7 (17:00) – Gillette Stadium (Boston), Estados Unidos

España vs. Bélgica

10/7 (16:00) – SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

Noruega vs. Inglaterra

11/7 (18:00) – Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos

Argentina vs. Suiza

11/7 (22:00) – Arrowhead Stadium (Kansas City), Estados Unidos

El cuadro del Mundial 2026

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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