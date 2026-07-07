Las disculpas de Rodri Hernández a Bernardo Silva por su cruce en el España vs. Portugal

El futbolista de España se disculpó en zona mixta por una situación que tuvo con su excompañero en el Manchester City.

Rodri Hernández y Bernardo Silva, quienes coincidieron durante varias temporadas en el Manchester City, protagonizaron un curioso momento sobre el final del partido que la Selección de España disputó ante Portugal en el AT&T de la ciudad de Dallas bajo el marco de los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Resulta que tras el 1 a 0 anotado por Mikel Merino (en definitiva el tanto que le dio la victoria a la Roja y por consiguiente el pase a los Cuartos de Final del torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas), el combinado luso tuvo una chance inmejorable para igualar el resultado y estirar el encuentro a la prórroga.

Un centro al área en el que estaba el arco defendido por el arquero de España Unai Simón durante el segundo tiempo, fue cabeceado por Bernardo Silva. La pelota, ya cuando iban 4 minutos de los 6 adicionados, se fue apenas por encima del travesaño, por lo que los de Luis de la Fuente estuvieron a nada de sufrir la igualdad.

Una vez consumado el saque de meta para la Roja, Rodri Hernández, que se encargaba en esa acción de la marca de Bernardo, provocó a su excompañero en el Manchester City (Silva jugará en el Real Madrid a partir de agosto próximo) por malograr la oportunidad, lo que generó, lógicamente, la recriminación del portugués.

Ya con el resultado puesto, Rodri Hernández, en rueda de prensa, expresó sus disculpas para Bernardo Silva: “Creo que ya lo he dicho anteriormente, me he equivocado porque lo he celebrado cuando él había fallado. Le he pedido disculpas inmediatamente, pero queda ahí porque es la confianza que tenemos y ya está”.

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Los cruces confirmado de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia, al vencer a Paraguay, se verá las caras con Marruecos, que en su caso desplazó a Canadá. Luego, España dejó atrás a Portugal y chocará con Bélgica, que venció a Estados Unidos. En tanto que Noruega, al desplazar a Brasil, se medirá con Inglaterra que superó a México. Resta esperar por los encuentros restantes de los Octavos de Final de este martes 7 de julio: Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza.

En síntesis