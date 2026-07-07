Enzo Fernández, tras la épica ante Egipto: “Vinimos a ganar el Mundial nuevamente”

El volante que fue héroe de la clasificación habló luego de la victoria agónica de su equipo.

En los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina venció 3 a 2 sobre la hora a la Selección de Egipto y de esta manera clasificó a los cuartos de final del certamen, instancia en la que se enfrentará a Suiza o Colombia.

Luego del encuentro, Enzo Fernández, autor del tercer tanto para darle la victoria al equipo comandado por Lionel Scaloni, habló con los medios y mostró su felicidad por la clasificación. Además, destacó el esfuerzo de sus compañeros para conseguir este resultado.

“Fue terrible. Veía anhelando el gol hace tres años, después del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios de poder vivir estos momentos. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido y está junto en la adversidad. Le agradezco a todos los argentinos que alientan, dimos un pasito más”, inició el volante.

Siguiendo por la misma línea, elogió a Lautaro Martínez por la asistencia: “A veces mis compañeros me ponen en estas situaciones. Tengo unos compañeros de una calidad terrible y en estas jugadas con espacios hay que aprovechar. Hoy se me dio en el último minuto”.

Y cerró, mostrando el hambre de querer ir por el bicampeonato del mundo en este certamen: “Al final pasaron 4 años de Qatar y vinimos a representar a nuestro país y querer ganar nuevamente. El fútbol se olvida de lo que pasó y vamos en búsqueda de eso”.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo sábado 11 de julio, cuando a partir de las 22.00 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas se enfrente por los cuartos de final del Mundial al vencedor del cruce entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza.

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