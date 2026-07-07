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Mundial 2026

Enzo Fernández, tras la épica ante Egipto: “Vinimos a ganar el Mundial nuevamente”

El volante que fue héroe de la clasificación habló luego de la victoria agónica de su equipo.

Enzo Fernández celebra su gol ante Egipto.
© GettyEnzo Fernández celebra su gol ante Egipto.

En los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina venció 3 a 2 sobre la hora a la Selección de Egipto y de esta manera clasificó a los cuartos de final del certamen, instancia en la que se enfrentará a Suiza o Colombia.

Luego del encuentro, Enzo Fernández, autor del tercer tanto para darle la victoria al equipo comandado por Lionel Scaloni, habló con los medios y mostró su felicidad por la clasificación. Además, destacó el esfuerzo de sus compañeros para conseguir este resultado.

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Fue terrible. Veía anhelando el gol hace tres años, después del Mundial de Qatar. Agradezco a Dios de poder vivir estos momentos. Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido y está junto en la adversidad. Le agradezco a todos los argentinos que alientan, dimos un pasito más”, inició el volante.

Siguiendo por la misma línea, elogió a Lautaro Martínez por la asistencia: “A veces mis compañeros me ponen en estas situaciones. Tengo unos compañeros de una calidad terrible y en estas jugadas con espacios hay que aprovechar. Hoy se me dio en el último minuto”.

Y cerró, mostrando el hambre de querer ir por el bicampeonato del mundo en este certamen: “Al final pasaron 4 años de Qatar y vinimos a representar a nuestro país y querer ganar nuevamente. El fútbol se olvida de lo que pasó y vamos en búsqueda de eso”.

Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026

El equipo comandado por Lionel Scaloni volverá a las canchas el próximo sábado 11 de julio, cuando a partir de las 22.00 horas, en el Arrowhead Stadium de Kansas se enfrente por los cuartos de final del Mundial al vencedor del cruce entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza.

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Datos claves

  • Argentina clasificó a cuartos del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en Atlanta.
  • El volante Enzo Fernández anotó el tercer gol del triunfo argentino en el último minuto.
  • Argentina jugará cuartos de final el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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