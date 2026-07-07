Tenso cruce en vivo entre Ricardo Quaresma y Ruben Dias tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026

La Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo llegó al Mundial 2026 como uno de los candidatos para llegar a la Final del próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, se despidió del torneo casi dos semanas antes. Este lunes 6 de julio cayó con España 1 a 0 en los Octavos de Final y de esa manera cerró su participación.

A propósito, el que no escatimó en cuestionamientos por la producción del elenco luso fue Ricardo Quaresma, exjugador del combinado de la Península Ibérica y de clubes como Barcelona, Porto, Inter de Milán y Chelsea, entre otros. “Todo el mundo decía que este equipo era el mejor de la historia de Portugal, ¿pero en qué? ¿Qué han ganado? Volvemos a casa con la cabeza gacha. En el medio campo, tenemos grandes jugadores, mucho talento, pero han sido muy muy débiles en este Mundial. El ataque igual y la defensa estaba perdida. Lo mejor es que me detenga aquí, si no voy a decir cosas que lamentaré después“.

Pero eso no fue todo. En su rol como comentarista del canal de Streaming ‘Live Mode TV’, Quaresma, a pocos minutos de consumada la eliminación de Portugal de la Copa Mundial 2026 a manos de España, tuvo un la posibilidad de entrevistar a Ruben Dias, con quien se terminó dando un tenso ida y vuelta.

Ruben Dias: ”Tú has sido jugador, sabes que hay que hacer con la personalidad y la mentalidad de cada uno. Tú has sido un virtuoso, un jugador de 1 contra 1, pero cuando se habla de ‘jugar bien’ es más allá de la virtuosidad. Eso pasa por tener el balón y no cansarse corriendo detrás, por ser eficaz, paciente. Hay que buscar el equilibrio, no todos los jugadores del equipo piensan de la misma manera”.

"Raramente as coisas são perfeitas" | Entrevista EXCLUSIVA com RÚBEN DIAS pic.twitter.com/V3Uh9PS1oo — LiveModeTV (@LiveModeTV_PT) July 6, 2026

Ricardo Quaresma : ”Hay que aprovechar las cualidades de tus compañeros de equipo… Tenemos a Rafael Leão, Neto, Conceição, que pueden buscar jugar el 1 contra 1 y desequilibrar al adversario. No se trata solo de tener la posesión. Hay que jugar más hacia adelante…”.

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Ruben Dias: ”Cada uno tiene su opinión, pero pienso que es reduccionista pensar así. No hay que inducir a la gente al error, decir que no hemos hecho eso porque no queríamos…”.

Ricardo Quaresma : ”Aquí, nadie induce a la gente al error…”.

Ruben Dias: ”Hemos jugado el partido que hemos jugado para encontrar el equilibrio. La locura no trae nada positivo. La locura nos hace correr detrás del balón. Hay que ser objetivos, es lo que buscamos ser. Queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Lo repito, hemos hecho nuestro mejor partido contra España desde que estoy aquí”.

Los cuestionamientos de Ricardo Quaresma a Roberto Martínez por la derrota de Portugal ante España en el Mundial 2026

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Quaresma, luego del cruce con Ruben Dias, volvió a cargar contra el funcionamiento y las decisiones del entrenador de Portugal Roberto Martínez: ”Para mí, todo ha ido mal de principio a fin. Todo ha salido mal. No ha habido ni un solo partido en el que se pueda decir que jugamos bien o que atacamos mucho y tuvimos mala suerte. Incluso hoy, le entregaron el partido a España de principio a fin. España controló todo el partido, haciendo lo que quiso, controlando el ritmo del juego; cuando querían acelerar, aceleraban, cuando querían ralentizar el juego, lo ralentizaban, y nosotros simplemente estábamos ahí sin ningún deseo, sin alegría, muy lentos”.

Y cerró: ”Luego, sustituciones que no entiendo… Estoy cansado de decirlo, pero Martínez nunca me impresionó. Les guste o no, me da igual si están molestos o no, pero necesitamos mucha más alegría en esto. Desde que llegó Martínez, no he visto a la selección jugar un buen partido. Esa es la realidad. Probó 50 tácticas, ninguna funcionó. Y ahí está la prueba: nos vamos con el equipo que todos decían que era el mejor de todos los tiempos”.

En síntesis

España venció 1 a 0 a Portugal de Cristiano Ronaldo en Octavos de Final.

a Portugal de Cristiano Ronaldo en Octavos de Final. Ricardo Quaresma criticó el nivel del equipo portugués en ‘Live Mode TV’.

criticó el nivel del equipo portugués en ‘Live Mode TV’. Ruben Dias defendió el rendimiento de Portugal durante una tensa entrevista con Quaresma.