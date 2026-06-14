Pese a la goleada ante Curazao, Alemania continúa arrastrando una racha negativa que inició frente a Argentina hace 12 años

El conjunto alemán volvió a recibir goles en su debut en Norteamérica y no puede mantener su valla invicta en las últimas tres Copas del Mundo.

Alemania se estrenó en el Mundial con una actuación contundente y sin contemplaciones al vapulear 7-1 a Curazao en su debut por el Grupo E, dando una muestra de jerarquía con la que busca volver a sacar chapa de candidato luego de dos Copas del Mundo consecutivas sin superar la fase de grupos. Sin embargo, pese al dominio absoluto, los germanos no lograron sacarse de encima una estadística que los persigue desde hace más de una década.

Es que a pesar de haber festejado siete goles, el efecto del histórico gol que anotó Curazao, para firmar el empate transitorio, terminó pesando más de lo pensado. Y es que extendió a 12 años la racha de Alemania sin vallas invictas en Mundiales.

El inicio del dato se remonta nada menos que a la final del Mundial de Brasil 2014, cuando Alemania venció 1-0 a Argentina en el Maracaná, en lo que además fue su última presentación en un duelo de eliminación directa de un Mundial. Desde entonces, el recorrido defensivo de la Die Mannschaftse se volvió irregular y sostenido en el tiempo.

En Rusia 2018, el inicio del derrumbe se hizo visible desde el arranque con la derrota 1-0 ante México, seguida por el 2-1 frente a Suecia y el golpe final con el 2-0 ante Corea del Sur, que sentenció una eliminación histórica en fase de grupos. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, la tendencia no se modificó: el debut fue con caída 2-1 ante Japón, luego llegó el empate 1-1 frente a España y el cierre con triunfo 4-2 sobre Costa Rica.

Alemania veció a Curazao y quiere avanzar de ronda en el Mundial (Getty Images).

En su estreno en este Mundial, Alemania impuso condiciones desde el inicio y resolvió el partido con amplitud ante un rival debutante, pero el tanto encajado volvió a exponer una fragilidad que la acompaña desde hace más de una década en la máxima cita.

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Así, la racha se estira a siete partidos consecutivos recibiendo goles en Mundiales, con diez tantos en contra acumulados desde aquella final ante Argentina en 2014. El próximo partido de Alemania será el sábado 20 de junio frente a Ecuador, en donde no solo buscará asegurar su presencia en la segunda ronda de la Copa del Mundo luego de 12 años, sino que intentará hacerlo tras conseguir una valla invicta

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