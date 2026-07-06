Los estadounidenses se verán las caras ante Bélgica este lunes a partir de las 21 horas en Seattle por un lugar en los cuartos de final.

El pasado miércoles, la Selección de Estados Unidos enfrentó a Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026. En dicho encuentro, los de Mauricio Pochettino ganaron por 2 a 0 y se clasificaron a octavos de final, pero no todo fue color de rosas para los norteamericanos ya que la expulsión de Folarin Balogun -su goleador- generó preocupación de cara al choque contra Bélgica.

La sorpresa llegó el pasado domingo cuando la FIFA informó que la expulsión de Balogun quedará en suspenso por un año y que está habilitado para enfrentar a Bélgica por los octavos de final. Sin dudas fue una gran noticia para Mauricio Pochettino ya que podrá contar con el máximo goleador de su selección para un partido clave como el de este lunes por la noche en Seattle.

Folarin Balogun. (Foto: Getty).

¿Qué dijo Pochettino sobre el indulto a Balogun?

El entrenador argentino habló en conferencia de prensa y dijo: “Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia y Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta. Nunca era roja, ser más justo que esto es imposible”.

Además, agregó: “Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta. Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria. Me parece que todo el mundo lo ha dicho. El 99,9 por ciento de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta”.

Mauricio Pochettino. (Foto: Getty).

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“Ha habido evidencias de cosas en el pasado que hacen que se pueda suspender una sanción y se pueda cumplir en el tiempo. No entiendo quién se puede sorprender porque ha pasado eso. No es una cosa extraordinaria, que sólo pasa para nosotros. Para mí, no hay mucho debate en esto”, agregó el argentino.

“Creo que la integridad y la ética son conceptos mundiales y creo que ser más justos que esto es imposible. Hemos de celebrar que se tomó una decisión justa. Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”, completó Pochettino.

DATOS CLAVE

Fallo inédito de la FIFA: En una decisión sorpresiva que sacudió el Mundial 2026, la FIFA resolvió dejar en suspenso por un año la sanción de Folarin Balogun . De esta manera, el goleador de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el trascendental choque de octavos de final ante Bélgica este lunes por la noche en Seattle.

En una decisión sorpresiva que sacudió el Mundial 2026, la FIFA resolvió dejar en suspenso por un año la sanción de . De esta manera, el goleador de Estados Unidos quedó habilitado para disputar el trascendental choque de octavos de final ante Bélgica este lunes por la noche en Seattle. El fuerte respaldo de Mauricio Pochettino: El director técnico argentino celebró fervientemente la medida en conferencia de prensa, catalogándola como un acto de justicia y ética deportiva: “El 99,9% de las personas del fútbol coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta ante Bosnia. Ser más justos que esto es imposible”.

El director técnico argentino celebró fervientemente la medida en conferencia de prensa, catalogándola como un acto de justicia y ética deportiva: “El 99,9% de las personas del fútbol coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta ante Bosnia. Ser más justos que esto es imposible”. Precedente para el futuro: Pochettino defendió la legalidad del fallo explicando que existen evidencias en el pasado que avalan la suspensión temporal de un castigo, concluyendo que la resolución de la entidad madre es “fantástica para el fútbol” porque abre una puerta idónea para reparar errores arbitrales graves.