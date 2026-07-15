Por qué Djed Spence usa una máscara en Inglaterra vs. Argentina

El defensor del combinado británico utiliza una protección especial en el duelo ante la Albiceleste. Qué le pasó.

La Selección Argentina se mide con Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026. El combinado nacional buscará imponerse ante los dirigidos por Thomas Tuchel, que salieron a la cancha con Djed Spence en su línea defensiva.

El lateral izquierdo del combinado británico es muy fácil de identificar, debido a que utiliza una máscara especial en su rostro. El jugador llama la atención por la particular protección que usa a la altura de la mandíbula.

El motivo de la máscara es que, en mayo de 2026, sufrió una fractura de mandíbula, durante un partido de la Premier League entre Tottenham y Chelsea. Sucedió luego de recibir un codazo de parte de Liam Delap, que le impidió completar ese juego.

“Por suerte juego al fútbol con los pies y no con la mandíbula“, declaró días después el futbolista, que no necesitó perderse encuentros aún con esa lesión. Sin embargo, desde entonces, utiliza esa protección especial.

Formaciones confirmadas de Argentina vs. Inglaterra

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Selección Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.