Por qué hay un jugador de Egipto que se llama Trezeguet

En el Mercedes Benz Stadium, por los octavos de final del Mundial 2026, la Selección de Egipto se enfrenta a la Selección Argentina en búsqueda de seguir haciendo historia y así clasificar a los cuartos de final por primera vez desde que participa en este certamen.

Para este encuentro, ‘los Faraones’ nuevamente contarán con Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, quien es mejor conocido como ‘Trezeguet’. Este apodo que tiene el futbolista de 31 años está relacionado con David Trezeguet, el ex jugador francés que tuvo un paso por River y fue campeón del mundo en 1998.

Esto se debe a que en su infancia, mientras daba sus primeros pasos en el fútbol formativo, uno de sus antiguos entrenadores de las categorías inferiores le puso este apodo ya que notaba similitudes en el estilo de juego y la apariencia de egipcio con el delantero francés.

A lo largo de su carrera, Trezeguet tuvo pasos por el fútbol de su país natal, así como también en Europa, donde jugó en Anderlecht de Bélgica y Aston Villa de Inglaterra. En los ‘Villanos’ fue compañero de Dibu Martínez, con quien compartió dos temporadas y juntos disputaron 21 partidos.

Actualmente se encuentra en Al Ahly, el club más importante de su país natal, en el que además hizo su debut como profesional en 2012. Allí regresó en 2025 tras su paso por Al-Rayyan de Qatar y tiene contrato a largo plazo, hasta mediados de junio de 2030.

Los números de Trezeguet en la Selección de Egipto

Desde su debut en la selección mayor, en 2014, el delantero disputó un total de 99 partidos, en los que convirtió 24 goles y aportó 13 asistencias. Además recibió 11 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 6733 minutos en cancha.

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