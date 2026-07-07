¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre sudamericanos y africanos por los octavos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los octavos de final, la Selección de Argentina se enfrenta a la Selección de Egipto en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro francés François Letexier. A sus 37 años, el referí nacido en Bedée cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Letexier es uno de los jueces con mejor presente y mayor prestigio del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Ligue 1 de Francia y en las máximas competencias de la UEFA, incluyendo la gran final de la Eurocopa 2024, además de encuentros decisivos de la Champions League y de la Europa League.

François Letexier. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Argentina vs. Egipto

Para este gran choque mundialista, el juez principal francés contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: François Letexier (Francia)

François Letexier (Francia) Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Francia)

Cyril Mugnier (Francia) Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Francia)

Mehdi Rahmouni (Francia) Cuarto árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Espen Eskås (Noruega) Quinto árbitro: Jan Erik Engan (Noruega)

Jan Erik Engan (Noruega) VAR: Jérôme Brisard (Francia)

Jérôme Brisard (Francia) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Bram Van Driessche (Bélgica)

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El cuadro del Mundial 2026