Por qué Luca Zidane, arquero de Argelia, usa una máscara contra Argentina en el Mundial 2026

El hijo de Zinedine es titular bajo los tres palos del combinado africano y utiliza una protección muy particular. El motivo.

Uno de los personajes más destacados del duelo entre Argentina y Argelia es Luca Zidane, quien no solo se destaca por ser el hijo de Zinedine, sino también por la particular máscara que utiliza. El arquero tiene una protección especial que no pasó desapercibida en Kansas.

El golero francoargelino usa máscara debido a una fractura de mandíbula y mentón que sufrió en abril, que se produjo tras un choque con Óscar Naasei en el compromiso entre Granada y Almería. Dicha situación lo mantuvo en duda hasta último momento en la lista.

“Estoy bien, ya no tengo dolor. La operación salió bien y ya pasaron cinco semanas. Hace dos que volví a entrenarme en el campo y estoy muy contento”, declaró ante la prensa argelina días antes de viajar a Estados Unidos.

Cabe aclarar que Zidane llega con rodaje a esta competencia, ya que participó del último amistoso de su país ante Países Bajos. En ese compromiso, que los suyos ganaron por 1 a 0, se destacó como figura con grandes atajadas.

Por qué Luca Zidane ataja para Argelia y no para Francia

Aunque Luca nació en Francia y de hecho representó a la selección gala en sus categorías juveniles (coronándose campeón en el Europeo Sub-17 de 2015), la principal razón detrás de su cambio de rumbo son sus raíces familiares. Al contar con triple nacionalidad —francesa por nacimiento, española por su madre y argelina por descendencia—, Luca optó por honrar el linaje paterno. Sus abuelos, los padres de Zinedine, emigraron desde Argelia hacia Francia.

Gracias a estos orígenes, Luca pudo solicitar el cambio de federación. Finalmente, obtuvo la habilitación oficial de la FIFA en septiembre de 2025 para defender los colores de la selección africana.

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